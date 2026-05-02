Zamiast klasycznych serwerowni opartych wyłącznie na elektronice, nowe centra danych wykorzystują systemy CL1 - hybrydowe rozwiązania łączące biologię i technologię. Ich celem nie jest zastąpienie tradycyjnych procesorów, lecz sprawdzenie, czy żywe komórki mogą wspierać je w określonych zadaniach.

Neurony jako dynamiczne procesory

Podstawą całego projektu jest fakt, że neurony same w sobie przetwarzają informacje. W przeciwieństwie do klasycznych chipów, które wykonują z góry określone instrukcje, komórki nerwowe tworzą zmieniające się w czasie wzorce aktywności, ucząc się na podstawie bodźców.

W wcześniejszych eksperymentach naukowcy pokazali, że takie układy można trenować, np. do wykonywania prostych zadań w środowisku symulacyjnym. Dzięki mechanizmowi sprzężenia zwrotnego neurony stopniowo dostosowują swoje zachowanie, stabilizując reakcje na bodźce.

Hybryda biologii i elektroniki

Każdy moduł systemu CL1 zawiera około 200 tys. neuronów wyhodowanych z komórek macierzystych i umieszczonych bezpośrednio na chipie krzemowym. Komórki współpracują z mikroelektrodami, które pozwalają je stymulować i jednocześnie odczytywać ich aktywność w czasie rzeczywistym.

Całość uzupełnia system podtrzymywania życia, który zapewnia odpowiednie warunki dla neuronów - od temperatury po dostarczanie składników odżywczych. Specjalne oprogramowanie tłumaczy sygnały biologiczne na dane cyfrowe, tworząc pomost między światem biologii a klasycznym przetwarzaniem informacji.

Odpowiedź na rosnące potrzeby AI

Zainteresowanie tego typu rozwiązaniami rośnie wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, która wymaga coraz większych zasobów obliczeniowych i energii. Biologiczne systemy oferują alternatywę - ludzki mózg zużywa niewielką ilość energii, a mimo to potrafi efektywnie analizować wzorce i podejmować decyzje.

Właśnie ta zdolność adaptacji stanowi największą przewagę neuronów. Zamiast szybkości działania, kluczowa jest ich elastyczność, szczególnie w zadaniach związanych z rozpoznawaniem wzorców czy analizą danych o niepewnej strukturze.

I choć koncepcja brzmi przełomowo, obecne możliwości systemów są ograniczone. Instalacje mają niewielką skalę, a same urządzenia CL1 pozostają rozwiązaniami laboratoryjnymi. Ich zdolności ograniczają się do prostych zadań i nie konkurują z tradycyjnymi procesorami w zaawansowanych obliczeniach. Dodatkowo wykorzystanie żywych komórek wiąże się z wyzwaniami, wymagają one stabilnych warunków, stałego nadzoru i mogą działać mniej przewidywalnie niż układy elektroniczne.

Projekt Cortical Labs pokazuje jednak, że granice technologii obliczeniowych zaczynają się przesuwać. W obliczu rosnących ograniczeń tradycyjnych chipów naukowcy coraz częściej sięgają po rozwiązania, które jeszcze niedawno wydawały się czystą teorią.

