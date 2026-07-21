Pierwsze drzewo na Marsie. Polacy wyliczyli warunki

W skrócie Polscy naukowcy wraz z ekspertami z NASA i innych instytucji przeprowadzili symulacje określające warunki niezbędne do wyhodowania pierwszego drzewa na powierzchni Marsa.

Badania wskazują, że sezon wegetacyjny na Marsie musiałby trwać minimum 110 dni, a średnia temperatura dobowa powinna utrzymywać się powyżej 6 stopni Celsjusza.

Najlepszym miejscem do uprawy drzewa mógłby być krater Hellas, gdzie występuje wyższe ciśnienie atmosferyczne oraz stosunkowo cieplejsze lata w skali marsjańskiej.

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Mars to suchy, zimny i jałowy świat. Panujące tam warunki nie przypominają tych, które mamy na Ziemi. Zastanawialiście się jednak nad tym, co musiałoby się stać, aby na Czerwonej Planecie mogło wyrosnąć pierwsze drzewo? Odpowiedź na to pytanie mają polscy naukowcy.

Mars jest zimny ze średnią temperaturą -63 stopni Celsjusza

Jakie obecnie warunki panują na Marsie? Cóż, jest tam znacznie zimniej niż na Ziemi. Średnia temperatura na powierzchni to -63 stopnie Celsjusza. W ciągu dnia wzrasta do -15 stopni Celsjusza i są nawet miejsca, gdzie są "na plusie".

Temperatura maksymalna na Czerwonej Planecie jest w stanie wzrastać do 20 stopni Celsjusza, ale dotyczy to tylko wybranych obszarów równikowych, gdzie promienie słoneczne padają niemal prostopadle, ale trwa to krótko.

Z drugiej strony w regionach okołobiegunowych Marsa temperatura spada do nawet -150 stopni Celsjusza. Nie są to warunki, które można uznać za przyjazne dla życia.

NASA i polscy naukowcy wyliczyli warunki dla pierwszego drzewa na Marsie

Mimo to o terraformacji Czerwonej Planety mówi się coraz częściej. Polscy naukowcy z Politechniki Warszawskiej we współpracy ze specjalistami z Centrum Badawczego Ames NASA oraz Uniwersytetu w Bazylei i Uniwersytetu Stanowego San Jose przeprowadzili ciekawe symulacje. Efektem ich pracy jest ustalenie warunków, które musiałyby zaistnieć na Marsie dla pierwszego drzewa, a w roli gatunku wzorcowego wskazano sosnę syberyjską.

Badanie wykazało, że sezon wegetacyjny musiałby trwać na Marsie co najmniej 110 dni, a średnia temperatura dobowa powinna być wyższa od 6 stopni Celsjusza, ale minimalna nie powinna spadać poniżej -6 stopni Celsjusza. Dopuszczalne są chwilowe wzrosty do nawet 40 stopni Celsjusza, ale krótkotrwałe.

Wskazano również miejsce dla potencjalnej "hodowli". Wybrano krater Hellas, czyli jedną z największych struktur pouderzeniowych w całym Układzie Słonecznym o średnicy około 2,1 tys. km. Panuje tam wyższe ciśnienie w porównaniu do okolicznych wyżyn, bo dno jest poniżej 7-9 km średniego poziomu. Miejsce to doświadcza także dosyć ciepłego lata. Oczywiście jak na warunki marsjańskie.

Oczywiście problemem pozostaje jeszcze atmosfera planety Mars. Jest ona bardzo cienka, a ponadto składa się głównie (w ponad 95 proc.) z dwutlenku węgla. Tlen występuje w śladowych ilościach (około 0,13 proc.).



