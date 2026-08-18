Pierwsze takie odkrycie w historii. Potężny trebusz roztrzaskał mu kości

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Badania szkieletu ze Szkocji, który charakteryzuje się ponad 160 złamaniami, przyniosły zaskakujące ustalenia. To może być pierwszy w historii udokumentowany przypadek człowieka, który zginął w wyniku uderzenia pociskiem z potężnej średniowiecznej machiny oblężniczej - trebusza.

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Drewniana machina oblężnicza - trebusz z przeciwwagą, długim ramieniem i podstawą, ustawiony na otwartym terenie.
Ponad 160 złamań mogło był wynikiem uderzenia pociskiem wystrzelonym z trebusza.ChrisO, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.enWikimedia Commons

Zagadkowy szkielet z ponad 160 złamaniami

Badacze dokonali niezwykłego odkrycia podczas analizy średniowiecznych szczątków oznaczonych jako "Skeleton 150". To nietypowy szkielet mężczyzny - nosi ślady ponad 160 złamań kości, w tym aż 61 pęknięć czaszki, a urazy te układają się w całość niczym puzzle.

Tak niestandardowe i rozległe złamania wskazywały na pojedyncze, niezwykle silne uderzenie. Co mogło doprowadzić do takich urazów? Nowe analizy prawdopodobnie przyniosły rozwiązanie tej zagadki.

Naukowcy uważają, że mogli znaleźć pierwszy w historii potwierdzony archeologicznie przypadek człowieka, który zginął od pocisku wystrzelonego z trebusza, potężnej średniowiecznej machiny oblężniczej.

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Ugodzony pociskiem z trebusza. Pierwszy taki przypadek

Zespół archeologów z Uniwersytetu w Bradford wykorzystał tomografię komputerową 3D, zdjęcia rentgenowskie i badania mikroskopowe do analizy szczątków oznaczonych jako "Skeleton 150". Analizy wykazały, że liczne złamania kości zbiegły się z czasem śmierci mężczyzny.

Układ obrażeń sugeruje, że został on trafiony ciężkim obiektem od strony barku i tylnej części głowy. Naukowcy podejrzewają, że śmiertelny cios zadał głaz wystrzelony z trebusza.

Konstrukcje te uznaje się za jedne z najpotężniejszych machin oblężniczych średniowiecza. Trebusze z przeciwwagą działały niczym ogromne, mechaniczne proce, wykorzystując zasadę dźwigni. Energia opadającego ciężaru była przekazywana na długie ramię, które z ogromną siłą wyrzucało pocisk.

Największe machiny mogły miotać kamienie ważące ponad 100 kg na odległość sięgającą kilkuset metrów, stanowiąc poważne zagrożenie dla murów obronnych.

Oblężenie zamku Stirling i potężny trebusz War Wolf

Szczątki mężczyzny oznaczone jako "Skeleton 150" zostały wydobyte spod dawnej kaplicy zamku w StirlingDatowano je na XIV wiek.

Co ciekawe, około 1304 roku doszło do oblężenia tego szkockiego zamku przez wojska króla Anglii Edwarda I Długonogiego. Naukowcy powiązali śmierć mężczyzny właśnie z tym wydarzeniem.

W trakcie tej bitwy Anglicy używali wielu trebuszy, w tym słynnego ogromnego Wilka Wojennego (War Wolf). Według doniesień machina robiła takie wrażenie, że chciano od razu poddać zamek Stirling. Król Edward I miał jednak zadecydować, by wcześniej przetestować potężny trebusz.

Zachowały się nawet niektóre z oryginalnych pergaminowych zwojów zawierających zapiski z ksiąg rachunkowych króla Edwarda I, dotyczące zlecenia budowy "Wilka Wojennego".

Uważa się, że machina ta była jednym z najpotężniejszych trebuszy, jakie kiedykolwiek zbudowano.

Średniowieczne machiny oblężnicze. Brutalność i skuteczność

Odkrycie dotyczące "Skeleton 150" to nie tylko rozwiązanie zagadki dotyczącej tego, co doprowadziło do ponad 160 złamań u badanego szkieletu, ale też ważny przełom - praktycznie nie ma innych potwierdzonych, dobrze udokumentowanych podobnych przypadków.

- Chociaż stosowanie machin oblężniczych jest dobrze udokumentowane, uważamy, że jest to pierwszy dowód urazu spowodowanego przez trebusz w materiałach archeologicznych - przekazała archeolog Jo Buckberry cytowana przez "Gizmodo".

Odkrycie pokazuje także skalę brutalności średniowiecznych oblężeń i dostarcza rzadkiego fizycznego dowodu skuteczności tych potężnych machin wojennych.

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