Niespełna rok temu uważnie śledziliśmy misję Ignis, w której udział wziął Sławosz Uznański-Wiśniewski, pierwszy Polak na ISS. Za jakiś czas podobne emocje czekają naszych południowych sąsiadów. Czeski astronauta Aleš Svoboda leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną!

Czeski astronauta Aleš Svoboda leci na Międzynarodową Stację Kosmiczna z Vast

Aleš Svoboda jest członkiem załogi prywatnej misji kosmicznej, której realizację powierzono firmie Vast. Tej samej, która buduje prywatną stację kosmiczną Haven.

Umowa z Vast została podpisana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) w imieniu Republiki Czeskiej. Na podobnych zasadach odbyło się to wcześniej w przypadku Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

Planowana misja ma charakter prywatny i czeski astronauta został wybrany w roli pilota. Szczegóły lotu nie są na razie znane, ale wiemy, że start nie odbędzie się szybciej niż latem 2027 r.

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Aleš Svoboda to czeski pilot i doktor nauk technicznych. Latał m.in. myśliwcami F-35. Został wybrany do rezerwowego korpusu astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2022 r. i z sukcesem zakończył program szkoleniowy.

NASA i Vast podpisały umowę na szósty prywatny lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną wcześniej w tym roku. Misja ma potrwać około 14 dni. Aleš Svoboda będzie pierwszym czeskim astronautą, który poleci na ISS i zarazem drugim Czechem w kosmosie. Pierwszym był Vladimír Remek, który w 1978 r. był członkiem misji Sojuz 28 w ramach radzieckiego programu Interkosmos.

Czech poleci na ISS kapsułą Dragon i rakietą Falcon 9 firmy SpaceX

Vast powierzyło lot firmie SpaceX, która ma już doświadczenie w podobnych misjach. Czeski astronauta poleci w przyszłym roku na Międzynarodową Stację Kosmiczną kapsułą załogową Crew Dragon. Zostanie ona wystrzelona w kosmos rakietą Falcon 9.

Start ma odbyć się ze stanowiska na Florydzie. Dokładny termin lotu nie jest znany, bo na tego typu decyzje jest zbyt wcześnie. W każdym razie nie nastąpi to szybciej niż za nieco ponad rok.





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