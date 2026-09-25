Pierwszy mikroblazar w Drodze Mlecznej. Niesamowite odkrycie astronomów

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Astronomowie odkryli pierwszy mikroblazar w Drodze Mlecznej. Jest to akcelerator cząstek zasilany czarną dziurą. W trakcie procesu dochodzi do emisji strumieni plazmy z prędkością zbliżoną do prędkości światła, które następnie docierają do Ziemi. Osobliwy układ znajduje się około 12 tys. lat świetlnych od nas.

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Widok na mikroblazar: jasna gwiazda emituje dżet światła, obok czarna dziura z dyskiem akrecyjnym.
Pierwszy mikroblazar w Drodze Mlecznej. Niesamowite odkrycie astronomów.B. Marcote (JIVE/ASTRON)materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Astronomowie zidentyfikowali pierwszy mikroblazar w Drodze Mlecznej, znany jako IRAS 18293−0941, znajdujący się około 12 tys. lat świetlnych od Ziemi.
  • Układ składa się z czarnej dziury pochłaniającej materię z masywnej gwiazdy towarzyszącej, co prowadzi do wyrzucania dżetów plazmy z prędkością zbliżoną do światła.
  • Odkrycie obiektu, ukrytego wcześniej za gęstymi obłokami pyłu, stało się możliwe dzięki obserwacji migotania światła gwiazdy oraz wykorzystaniu sieci radioteleskopów EVN.
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Droga Mleczna jest wypełniona licznymi obiektami. Samych gwiazd w galaktyce może być nawet kilkaset miliardów. Astronomowie dokonali kolejnego przełomowego odkrycia na naszym kosmicznym podwórku. Zidentyfikowano pierwszy mikroblazar. Co to jest?

Pierwszy mikroblazar w Drodze Mlecznej wysyła strumienie plazmy do Ziemi

Spektakularnego odkrycia dokonano w układzie sklasyfikowanym pod nazwą IRAS 18293−0941. Znajduje się on około 12 tys. lat świetlnych od naszej planety. System jest bardzo ciekawy.

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Układ składa się z czarnej dziury żywiącej się materią z masywnej gwiazdy towarzyszącej, którą okrąża co około 11 dni. Co jednak ciekawe, część tej materii ucieka z czarnej dziury po skierowaniu jej na bieguny. To następnie powoduje wyrzucanie dżetów rozpędzonych do prędkości bliskiej prędkości światła.

Jest to pierwszy mikroblazar odkryty w Drodze Mlecznej, który działa jak akcelerator cząstek zasilany czarną dziurą. Znalezienie takiego obiektu było dotychczas utrudnione, ale w końcu udało się dokonać przełomu.

Wszystko, co dotyczyło IRAS 18293−0941, było ukryte na widoku. Skrywa się za tak dużą ilością pyłu, że jest praktycznie niewidoczne na zwykłych zdjęciach optycznych. Zostało skatalogowane dziesiątki lat temu, a potem mniej więcej zapomniane
powiedział w oświadczeniu kierownik badań Josep Martí z Uniwersytetu w Jaén w Hiszpanii.

Spektakularne odkrycie dokonane dzięki migotaniu gwiazdy

Pierwszy blazar w Drodze Mlecznej został w zasadzie znaleziony przypadkowo. Uwagę naukowców przykuło migotanie światła znajdującej się tam gwiazdy. W ten sposób udało się ustalić 11,4-dniową orbitę czarnej dziury. Jakby tego było mało, to obserwowany obiekt był widoczny niemal z przodu.

Następnie przeprowadzono badania w zakresie fal radiowych. Te wykazały skierowanie jednego dżetu w stronę Ziemi. Drugi jest oczywiście niewidoczny, bo znajduje się dokładnie po drugiej stronie. Potwierdzenie udało się uzyskać z wykorzystaniem sieci radioteleskopów zwanej Europejską Siecią VLBI (EVN).

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"To był moment, w którym wynik stał się wiarygodny. Rozdzielczość uzyskana dzięki położeniu EVN, wraz ze znaną pozycją gwiazdy z satelity Gaia, potwierdziła to: dżet należy do układu gwiezdnego" - wyjaśnił Benito Marcote z Instytutu Wspólnego VLBI w Holandii.

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