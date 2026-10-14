Max Hodak, dyrektor generalny Science Corporation i były współzałożyciel Neuralink, poinformował o wszczepieniu implantu podczas konferencji TechCrunch Disrupt. Jak przekazał, zabieg przeprowadzono w maju w Sydney Eye Hospital w Australii, w ramach trwającego badania klinicznego. Podczas pierwszej sesji rehabilitacyjnej pacjent zobaczył literę, a podczas drugiej potrafił odczytać całe słowo.

Implant PRIMA opracowano z myślą o przywracaniu części widzenia osobom, u których doszło do uszkodzenia komórek światłoczułych siatkówki. Urządzenie ma zaledwie 2x2 mm i jest umieszczane pod siatkówką w obszarze odpowiedzialnym za widzenie centralne. Pacjent korzysta również ze specjalnych okularów wyposażonych w kamerę, która rejestruje otoczenie. Obraz jest przetwarzany i przekazywany do implantu, gdzie światło zostaje przekształcone w sygnały elektryczne pobudzające zachowane komórki siatkówki.

Widzenie ograniczone do niewielkiego obszaru

Choroba Stargardta jest dziedzicznym schorzeniem, które powoduje stopniowe obumieranie fotoreceptorów w centralnej części siatkówki. W rezultacie pacjenci tracą zdolność wyraźnego widzenia szczegółów, czytania i rozpoznawania twarzy. Choroba jest obecnie uznawana za nieuleczalną.

PRIMA nie przywraca jednak naturalnego widzenia. Jak zaznaczył Hodak, obecna wersja urządzenia zapewnia czarno-biały obraz o wysokim kontraście, obejmujący jedynie niewielki fragment centralnego pola widzenia. Pacjent może rozpoznawać kilka liter naraz, ale nie odzyskuje szerokiego pola widzenia ani percepcji kolorów.

Kolejnym celem firmy jest zwiększenie pola widzenia oraz poprawa szczegółowości obrazu. Wymaga to między innymi opracowania większego implantu i zmniejszenia elektrod. Hodak zapowiedział, że następna generacja urządzenia może trafić do badań z udziałem ludzi w ciągu roku, a w perspektywie pięciu lat technologia ma zbliżyć się do naturalnej ostrości widzenia.

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Co już wiadomo o skuteczności PRIMA?

PRIMA była wcześniej badana u osób z zanikiem geograficznym, zaawansowaną postacią suchego zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem. W lipcu 2026 roku Science Corporation ogłosiła rozpoczęcie komercyjnego udostępniania systemu w Europie dla tej grupy pacjentów.

Badanie dotyczące choroby Stargardta ma sprawdzić, czy rozwiązanie można zastosować także w dziedzicznych schorzeniach prowadzących do degeneracji plamki. Rejestr badania klinicznego obejmuje również inne dziedziczne choroby siatkówki, w tym barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. Science Corporation rozwija również inne interfejsy mózg-komputer, które mają w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu schorzeń neurologicznych.