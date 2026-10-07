Pierwszy taki artefakt w historii. Znaleźli pierścień z cudem świata

Badania prowadzą wspólnie Europejski Instytut Archeologii Podwodnej oraz egipski Generalny Departament Archeologii Podwodnej. Obecny sezon prac obejmuje cztery stanowiska znajdujące się we Wschodnim Porcie Aleksandrii - to właśnie w tym rejonie znajdowała się niegdyś znaczna część starożytnego miasta.

Starożytna Aleksandria częściowo znajduje się pod wodą

Archeolodzy badają między innymi pozostałości świątyni Izydy, pałacu i zachodniego wzgórza na królewskiej wyspie Antirhodos, pozostałości obelisku oraz tzw. Timonium, znane również jako pałac Antoniusza.

Trzeba jednak zaznaczyć, że praca pod wodą jest znacznie bardziej skomplikowana niż klasyczne wykopaliska prowadzone na lądzie. Każdy przedmiot trzeba nie tylko wydobyć, ale również dokładnie zarejestrować i udokumentować w środowisku, w którym widoczność, dostęp czy możliwość wykonywania pomiarów mogą być mocno ograniczone.

Tysiące lat historii ukryte w ceramice

Dotychczasowe odkrycia pokazują, jak długą historię ma ten fragment Aleksandrii. Wśród wydobytych zabytków znajdują się między innymi naczynia codziennego użytku, zastawa stołowa, amfory, butelki, lampki oliwne oraz fragmenty szklanych naczyń. Datowanie ceramiki obejmuje okres od IV wieku p.n.e. aż do IV wieku n.e.

Oznacza to, że podwodne stanowiska zachowały ślady zarówno z czasów hellenistycznych, kiedy Aleksandria była jednym z najważniejszych ośrodków świata śródziemnomorskiego, jak i późniejszego okresu rzymskiego.

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Na pierścieniu przedstawiono słynną latarnię

Największe zainteresowanie badaczy zwrócił jednak niewielki pierścień z brązu. Zabytek został znaleziony na Antirhodos, będącej częścią dawnej dzielnicy królewskiej Aleksandrii, w rejonie określanym w starożytności jako Portus Magnus. Na powierzchni pierścienia znajduje się przedstawienie latarni morskiej na Faros, jednej z najbardziej znanych budowli świata antycznego.

Monument wznosił się na pobliskiej wyspie i przez stulecia pomagał statkom odnajdywać drogę do portu. Co ciekawe, wizerunek na pierścieniu przypomina obraz latarni znany między innymi z monet pochodzących z II wieku n.e.

Według Hishama El Leithy'ego, sekretarza generalnego Najwyższej Rady Starożytności Egiptu, jest to pierwszy znany pierścień z pieczęcią z wizerunkiem latarni w Faros. Niewielki przedmiot może więc dostarczyć informacji nie tylko o sztuce i symbolice starożytnej Aleksandrii, ale również o funkcjonowaniu jej administracji.

Antirhodos była częścią królewskiego kompleksu Aleksandrii, a pałac znajdujący się na wyspie widział i opisywał grecki geograf i historyk Strabon, który odwiedził Egipt między 29 a 25 rokiem p.n.e. Nowe znalezisko rodzi jednak pytanie, co działo się z tym miejscem w kolejnych stuleciach.