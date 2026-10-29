Pies zostawił ślad 4000 lat temu. Niezwykłe odkrycie w Turcji

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Archeolodzy pracujący na stanowisku Tavşanlı Höyük w zachodniej Turcji odkryli odcisk psiej łapy zachowany na glinianej cegle sprzed około 4000 lat. Niewielki ślad przetrwał tysiąclecia, zachowując przypadkowy moment z codziennego życia mieszkańców osady z epoki brązu. Znalezisko przypomina, że psy towarzyszyły ludziom już w odległej przeszłości.

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Fragment cegły z odciskiem psiej łapy sprzed około 4000 lat odkryty na stanowisku Tavşanlı Höyük w Turcji.
Pies wszedł na mokrą glinę 4000 lat temu. Jego ślad przetrwał do dziś Mehmet Nuri Ersoy @MehmetNuriErsoyTwitter

O odkryciu poinformował turecki minister kultury i turystyki Mehmet Nuri Ersoy, publikując wyjątkowe zdjęcia w sieci. Jak wyjaśnił, cegła została znaleziona wśród pozostałości budowli, która zawaliła się podczas pożaru w epoce brązu - wcześniej stanowiła część ściany domu.

Odciski powstały najprawdopodobniej wtedy, gdy cegła była jeszcze wilgotna i pozostawiono ją do wyschnięcia. Wówczas na jej powierzchnię wszedł pies, pozostawiając ślad, który przetrwał około czterech tysiącleci. Tym samym wykopaliska w Tavşanlı Höyük pozwoliły odkryć nie tylko budowle i zabytki, ale również drobne świadectwa życia dawnych mieszkańców.

Odciski łap zachowały niewielki fragment codziennego życia sprzed 4000 lat
napisał Ersoy.

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Psy towarzyszyły ludziom już tysiące lat temu

Tavşanlı Höyük to rozległa osada położona w Anatolii, na terenie dzisiejszej prowincji Kütahya. Jej początki sięgają około 8000 lat. Badania archeologiczne prowadzone są tam od 2021 roku pod kierunkiem prof. Erkana Fidana z Uniwersytetu Bilecik Şeyh Edebali.

Jak powiedział Fidan w rozmowie z portalem IFLScience, psy mają bardzo długą historię w Anatolii. W epoce brązu były już dobrze znanym elementem codziennego życia mieszkańców tamtejszych osad. Naukowiec zaznaczył jednak, że nie da się ustalić, czy pies, który pozostawił ślad na cegle, był zwierzęciem domowym w dzisiejszym rozumieniu tego określenia.

Odciski łap sprzed około 4000 lat, odkryte w Tavşanlı Höyük, dają nam szczególnie bezpośredni i poruszający wgląd w tę relację
podkreślił archeolog.

Ślady wspólnej historii

Wspólna historia ludzi i psów sięga znacznie dalej niż epoka brązu. Badanie opublikowane w 2026 roku w czasopiśmie "Nature" dostarczyło dowodów genetycznych na obecność psów domowych w stanowisku Pınarbaşı na terenie dzisiejszej Turcji około 15 800 lat temu.

Odkrycia z tego regionu wskazują, że relacje między ludźmi a psami mogły wykraczać poza polowanie i ochronę osad. W Pınarbaşı znaleziono szczątki szczeniąt, które zostały celowo pochowane, a w pobliskim stanowisku Boncuklu psy grzebano razem z ludźmi. Może to świadczyć o bliskiej więzi między stronami, choć charakteru tych relacji nie da się odtworzyć w pełni.

Odciski psich łap zachowały się również w innych miejscach. W północno-zachodnich Włoszech archeolodzy odkryli w jaskini ślady łap nakładające się na odciski ludzkich stóp. Są one świadectwem tego, że psy towarzyszyły ludziom podczas przemieszczania się w trudnym terenie już tysiące lat temu.

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