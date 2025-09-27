Zespół naukowców z Uniwersytetu Columbia przebadał 352 dorosłych piłkarzy-amatorów, a wyniki były zaskakujące. Osoby, które wykonywały ponad tysiąc główek rocznie, wykazywały mikroskopijne zmiany w strukturze mózgu, szczególnie w rejonach za oczami. Co więcej, uzyskiwały one gorsze wyniki w testach pamięci i uczenia się!

Po raz pierwszy udało się wykazać, że powtarzalne uderzenia w głowę powodują konkretne zmiany w mózgu, które przekładają się na spadek funkcji poznawczych

Problem nie tylko zawodowców

Do tej pory debata o urazach głowy w sporcie koncentrowała się głównie na boksie, futbolu amerykańskim, rugby czy hokeju i zwykle dotyczyła zawodowców. Jednak odkrycia zespołu prof. Liptona pokazują, że nawet amatorzy, którzy nie mieli rozpoznanych wstrząśnień mózgu, są narażeni na długofalowe skutki. Już poprzednie prace wskazywały na zmiany w istocie białej mózgu u piłkarzy w porównaniu z innymi sportowcami, np. pływakami, a teraz udało się powiązać te zmiany z realnym pogorszeniem zdolności poznawczych.

Nowa metoda obrazowania i nowe odpowiedzi

Przełomem okazała się autorska technika obrazowania, opracowana w laboratorium prof. Liptona. Umożliwia ona bowiem analizę strefy połączenia istoty szarej i białej (tzw. gray-white matter interface, GWI), czyli warstwy mózgu, która dotychczas pozostawała trudna do zbadania.

Badania wykazały, że granica między tymi tkankami staje się "rozmyta" u piłkarzy częściej grających głową. To właśnie w tym obszarze odnotowano największe zmiany, zgodne z trajektorią uderzeń piłki. Naukowcy podejrzewają, że chodzi o efekt tzw. contre coup, czyli uraz głowy występujący po drugiej stronie względem miejsca uderzenia.

W zdrowym mózgu granica między istotą białą a szarą jest wyraźna. U badanych piłkarzy ta granica stawała się mniej ostra, co wskazuje na subtelne, ale istotne uszkodzenia

