Piłka nożna źle robi na głowę. Lepiej wybierz inny sport
Piłka nożna to niekwestionowanie najpopularniejszy sport na świecie, ale jak sugerują nowe badania, lepiej wybrać inną formę aktywności fizycznej. Okazuje się bowiem, że regularne uderzanie piłki głową może negatywnie wpływać na mózg i to nawet u amatorów, u których nigdy nie doszło do wstrząśnienia mózgu.
Zespół naukowców z Uniwersytetu Columbia przebadał 352 dorosłych piłkarzy-amatorów, a wyniki były zaskakujące. Osoby, które wykonywały ponad tysiąc główek rocznie, wykazywały mikroskopijne zmiany w strukturze mózgu, szczególnie w rejonach za oczami. Co więcej, uzyskiwały one gorsze wyniki w testach pamięci i uczenia się!
Po raz pierwszy udało się wykazać, że powtarzalne uderzenia w głowę powodują konkretne zmiany w mózgu, które przekładają się na spadek funkcji poznawczych
Problem nie tylko zawodowców
Do tej pory debata o urazach głowy w sporcie koncentrowała się głównie na boksie, futbolu amerykańskim, rugby czy hokeju i zwykle dotyczyła zawodowców. Jednak odkrycia zespołu prof. Liptona pokazują, że nawet amatorzy, którzy nie mieli rozpoznanych wstrząśnień mózgu, są narażeni na długofalowe skutki. Już poprzednie prace wskazywały na zmiany w istocie białej mózgu u piłkarzy w porównaniu z innymi sportowcami, np. pływakami, a teraz udało się powiązać te zmiany z realnym pogorszeniem zdolności poznawczych.
Nowa metoda obrazowania i nowe odpowiedzi
Przełomem okazała się autorska technika obrazowania, opracowana w laboratorium prof. Liptona. Umożliwia ona bowiem analizę strefy połączenia istoty szarej i białej (tzw. gray-white matter interface, GWI), czyli warstwy mózgu, która dotychczas pozostawała trudna do zbadania.
Badania wykazały, że granica między tymi tkankami staje się "rozmyta" u piłkarzy częściej grających głową. To właśnie w tym obszarze odnotowano największe zmiany, zgodne z trajektorią uderzeń piłki. Naukowcy podejrzewają, że chodzi o efekt tzw. contre coup, czyli uraz głowy występujący po drugiej stronie względem miejsca uderzenia.
W zdrowym mózgu granica między istotą białą a szarą jest wyraźna. U badanych piłkarzy ta granica stawała się mniej ostra, co wskazuje na subtelne, ale istotne uszkodzenia