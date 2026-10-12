Planeta wielkości Ziemi i dwie gwiazdy? Zaledwie 16 lat świetlnych od nas

W skrócie
- Naukowcy przeprowadzili symulacje sprawdzające, czy planeta wielkości Ziemi mogłaby przetrwać w układzie podwójnym 70 Oph AB, oddalonym o 16 lat świetlnych od nas.
- Badania wykazały, że w ekosferze gwiazdy głównej układu 70 Oph AB mogą istnieć stabilne orbity, na których planeta wielkości Ziemi byłaby w stanie przetrwać.
- Układ 70 Oph AB był pierwszym systemem podwójnym, w którym w 1855 roku proponowano istnienie egzoplanety, choć wcześniejsze teorie o niej zostały ostatecznie obalone.
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Układ Słoneczny ma jedną gwiazdę, ale ludzkość od lat zastanawia się nad tym, czy planety mogłyby powstać w sąsiedztwie dwóch obiektów tego typu? W przeszłości powstawały różne wizje na ten temat i jedną z nich z pewnością jest Tatooine z sagi Gwiezdne Wojny. Naukowcy przeprowadzili symulacje na pobliskim systemie i te wykazały taką możliwość.
Planeta wielkości Ziemi mogłaby przetrwać w układzie podwójnym 70 Oph AB
Uczeni postanowili zbadać, czy planeta zbliżona wielkością do Ziemi byłaby w stanie przetrwać w systemie, gdzie są dwie gwiazdy. W tym celu wybrano układ podwójny 70 Oph AB. Tworzą go dwie gwiazdy typu widmowego K (tzw. pomarańczowe karły), których masa wynosi odpowiednio około 88 proc. i 73 proc. masy Słońca. Natomiast wiek szacuje się na około 3 mld lat.
"Można by sobie wyobrazić, że druga gwiazda wpada do układu niczym kula do burzenia, uniemożliwiając przetrwanie planety wielkości Ziemi w ekosferze. Jednak przeprowadzone symulacje pokazują, że wcale nie musi tak być" - wyjaśnia Stephen Kane, astrofizyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside.
Układ podwójny 70 Oph AB jest o tyle interesujący, że znajduje się w naszym bliskim sąsiedztwie. Jest oddalony o około 16 lat świetlnych, czyli blisko cztery razy dalej niż Alfa Centauri, a więc najbliższy nam system.
Naukowcy przeprowadzili symulacje dla planet o masie Ziemi rozmieszczonych w 2 tys. różnych odległościach w systemie 70 Oph AB. Badania wykazały, że w pewnych przypadkach taka egzoplaneta mogłaby przetrwać w układzie podwójnym.
Wyznaczyliśmy granice ekosfery wokół gwiazdy głównej. Następnie sprawdziłam, czy planeta o masie Ziemi mogłaby utrzymać stabilną orbitę w różnych punktach tego obszaru
"Okazało się, że w ekosferze gwiazdy głównej możliwe jest istnienie stabilnych orbit. Można by przypuszczać, że druga gwiazda będzie zakłócać te orbity, ale wcale nie musi tak być" - dodaje Skylar D'Angiolillo.
Egzoplaneta w układzie podwójnym 70 Oph AB zaproponowana przed laty
Warto dodać, że 70 Oph AB był pierwszym układem podwójnym, w którym proponowano istnienie egzoplanety. Taką teorię zgłosił już w 1855 r. brytyjski astronom William Jacob. Ostatecznie wizja została obalona.
W późniejszym czasie zauważono pewne chybotanie, które można było przypisać egzoplanecie wielkości zbliżonej do Jowisza. Dalsze badania wykazały jednak, że zjawisko było wynikiem aktywności gwiazdy.
"Dowiadujemy się, że nie ma tu planety wielkości Jowisza, ale jednocześnie otwieramy nowy rozdział w historii tego układu" - skomentowała Yiting Li, astronomka z Uniwersytetu Michigan i główna autorka badania. Wyniki zostały udostępnione na łamach The Astrophysical Journal.