Planeta wielkości Ziemi i dwie gwiazdy? Zaledwie 16 lat świetlnych od nas

W skrócie Naukowcy przeprowadzili symulacje sprawdzające, czy planeta wielkości Ziemi mogłaby przetrwać w układzie podwójnym 70 Oph AB, oddalonym o 16 lat świetlnych od nas.

Badania wykazały, że w ekosferze gwiazdy głównej układu 70 Oph AB mogą istnieć stabilne orbity, na których planeta wielkości Ziemi byłaby w stanie przetrwać.

Układ 70 Oph AB był pierwszym systemem podwójnym, w którym w 1855 roku proponowano istnienie egzoplanety, choć wcześniejsze teorie o niej zostały ostatecznie obalone.

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Układ Słoneczny ma jedną gwiazdę, ale ludzkość od lat zastanawia się nad tym, czy planety mogłyby powstać w sąsiedztwie dwóch obiektów tego typu? W przeszłości powstawały różne wizje na ten temat i jedną z nich z pewnością jest Tatooine z sagi Gwiezdne Wojny. Naukowcy przeprowadzili symulacje na pobliskim systemie i te wykazały taką możliwość.

Planeta wielkości Ziemi mogłaby przetrwać w układzie podwójnym 70 Oph AB

Uczeni postanowili zbadać, czy planeta zbliżona wielkością do Ziemi byłaby w stanie przetrwać w systemie, gdzie są dwie gwiazdy. W tym celu wybrano układ podwójny 70 Oph AB. Tworzą go dwie gwiazdy typu widmowego K (tzw. pomarańczowe karły), których masa wynosi odpowiednio około 88 proc. i 73 proc. masy Słońca. Natomiast wiek szacuje się na około 3 mld lat.

"Można by sobie wyobrazić, że druga gwiazda wpada do układu niczym kula do burzenia, uniemożliwiając przetrwanie planety wielkości Ziemi w ekosferze. Jednak przeprowadzone symulacje pokazują, że wcale nie musi tak być" - wyjaśnia Stephen Kane, astrofizyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside.

Układ podwójny 70 Oph AB jest o tyle interesujący, że znajduje się w naszym bliskim sąsiedztwie. Jest oddalony o około 16 lat świetlnych, czyli blisko cztery razy dalej niż Alfa Centauri, a więc najbliższy nam system.

Naukowcy przeprowadzili symulacje dla planet o masie Ziemi rozmieszczonych w 2 tys. różnych odległościach w systemie 70 Oph AB. Badania wykazały, że w pewnych przypadkach taka egzoplaneta mogłaby przetrwać w układzie podwójnym.

Wyznaczyliśmy granice ekosfery wokół gwiazdy głównej. Następnie sprawdziłam, czy planeta o masie Ziemi mogłaby utrzymać stabilną orbitę w różnych punktach tego obszaru

"Okazało się, że w ekosferze gwiazdy głównej możliwe jest istnienie stabilnych orbit. Można by przypuszczać, że druga gwiazda będzie zakłócać te orbity, ale wcale nie musi tak być" - dodaje Skylar D'Angiolillo.

Egzoplaneta w układzie podwójnym 70 Oph AB zaproponowana przed laty

Warto dodać, że 70 Oph AB był pierwszym układem podwójnym, w którym proponowano istnienie egzoplanety. Taką teorię zgłosił już w 1855 r. brytyjski astronom William Jacob. Ostatecznie wizja została obalona.

W późniejszym czasie zauważono pewne chybotanie, które można było przypisać egzoplanecie wielkości zbliżonej do Jowisza. Dalsze badania wykazały jednak, że zjawisko było wynikiem aktywności gwiazdy.

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"Dowiadujemy się, że nie ma tu planety wielkości Jowisza, ale jednocześnie otwieramy nowy rozdział w historii tego układu" - skomentowała Yiting Li, astronomka z Uniwersytetu Michigan i główna autorka badania. Wyniki zostały udostępnione na łamach The Astrophysical Journal.