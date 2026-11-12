Planetoida (690092) Stuhr nazwana na cześć polskiego aktora

W skrócie Polska planetoida 690092 zyskała oficjalną nazwę Stuhr, upamiętniającą polskiego aktora Macieja Stuhra.

Obiekt o średnicy 1,1 kilometra znajduje się w pasie planetoid między Marsem a Jowiszem i okrąża Słońce w 4,15 roku.

Odkrywcami asteroidy, zarejestrowanej pierwotnie jako 2013 YW38, są polscy astronomowie Michał Żołnowski oraz Michał Kusiak.

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Układ Słoneczny ma całe mnóstwo asteroid. Klasyfikuje się je pod nazwami, które są mało atrakcyjne. Wybrane z nich mają jednak rozszerzone i dodaje się w nich nazwiska zasłużonych ludzi. Nie inaczej jest w przypadku planetoidy (690092) Stuhr.

Planetoida (690092) Stuhr odkryta przez polskich astronomów

Planetoida 690092 została odkryta przez dwóch wybitnych astronomów z Polski. Są to Michał Żołnowski i Michał Kusiak, czyli uznani "łowcy planetoid". Obiekt znany także pod nazwą 2013 YW38 został po raz pierwszy zaobserwowany 28 listopada 2013 r.

Asteroida 2013 YW38 znajduje się w pasie głównym planetoid, który jest między Marsem a Jowiszem. Pełne okrążenie Słońca zajmuje jej 4,15 roku, a średnicę kosmicznej skały szacuje się na około 1,1 kilometra.

Planetoida obecnie znana jest pod nazwą (690092) Stuhr i została ona ogłoszona przez Międzynarodową Unię Astronomiczną w dniu 9 listopada 2026 r. Dlaczego tak późno od odkrycia, którego dokonano kilkanaście lat temu?

Międzynarodowa Unia Astronomiczna ma zestaw zasad, które pozwalają odkrywcom asteroid na zgłaszania nazw. Jednak muszą to być obiekty potwierdzone oraz o znanej orbicie. Czasem ustalenie takich szczegółów zajmuje lata.

Aktor Maciej Stuhr komentuje nazwę asteroidy 690092

Do sprawy odniósł są sam Maciej Stuhr, który umieścił na Facebooku post.

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"I dzięki staraniom obu panów i ich szalonemu pomysłowi od wczoraj na oficjalnej stronie NASA obiekt ten nosi imię, a może nie tyle imię, co nazwisko… No powiem wprost choć oblewa mnie spory rumieniec: moje nazwisko nosi. A do tej pory myślałem, że odcisk dłoni w alei gwiazd w Ciechocinku, to mój największy sukces… Obu panom serdecznie dziękuję, a przede wszystkim gratuluję odkrycia! Jestem zaszczycony i onieśmielony. Idę szukać rakiety." - dodał Maciej Stuhr.



