"Plaster miodu" na Marsie. Niezwykłe odkrycie łazika Curiosity

W skrócie Łazik Curiosity odkrył na powierzchni Marsa tajemnicze, wielokątne struktury, które przypominają plaster miodu.

Podobne sześciokątne formacje skalne występują również na Ziemi, czego przykładem jest Grobla Olbrzyma w Irlandii Północnej.

NASA bada pochodzenie marsjańskich struktur, rozważając między innymi hipotezę o pozostałościach po uderzeniu meteorytu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Curiosity to łazik NASA, który przebywa na Marsie do 2012 r. Agencja jakiś czas temu postanowiła skierować go do zbadania regionu, który z orbity wydawał się jaśniejszy. Natomiast z pozycji pojazdu wiele wskazywało na to, że jest gładki. W rzeczywistości na powierzchni odkryto bardzo ciekawe struktury.

Łazik Curiosity odkrył na Marsie struktury przypominające plaster miodu

NASA udostępniła kilka dni temu nowe zdjęcie, które łazik Curiosity zrobił kamerą Mastcam 21 czerwca, czyli w 4932 solu misji. Fotografia ujawnia tajemniczą strukturę na powierzchni, która na pierwszy rzut oka wygląda jak plaster miodu.

Docierając do tego miejsca, zespół łazika był zaskoczony, widząc, że jest on pokryty wielokątnymi strukturami przypominającymi wierzchołek gigantycznego marsjańskiego plastra miodu

"Plaster miodu" uchwycony przez kamerę Mastcam łazika Curiosity na powierzchni Marsa w czerwcu 2026 r. NASA/JPL-Caltech/MSSS NASA

Czyżby na Marsie żyły kiedyś gigantyczne pszczoły? Nic na to nie wskazuje, a wspomniana struktura jest wynikiem procesów zachodzących na powierzchni Czerwonej Planety. Na Ziemi również można spotkać podobne formacje. Dobrym przykładem jest Grobla Olbrzyma na wybrzeżu Irlandii Północnej składająca się z ciasno ułożonych kolumn bazaltowych, których naliczono ponad 40 tysięcy. One również mają sześciokątny kształt.

NASA wykonuje pomiary tych struktur, ale ich pochodzenie owiane jest tajemnicą. Jedna z teorii zakłada pozostałość po uderzeniu meteorytu. Następnie łazik Curiosity skieruje się do kolejnego miejsca, które na zdjęciach orbitalnych wydaje się mieć ciemniejszy odcień.

Łazik Curiosity bada Marsa od prawie 14 lat

W sierpniu br. łazik Curiosity będzie świętować 14. rocznicę lądowania na Marsie. Pojazd znajduje się w kraterze Gale'a, który wypełnia wielka góra Aeolis Mons (Mount Sharp) i maszyna pomału wspina się coraz wyżej.

Do tej pory łazik NASA pokonał na Czerwonej Planecie łącznie ponad 37 kilometrów. Nie jest to rekordowy wynik, bo lepsze uzyskały Opportunity oraz nowszy Perseverance, które przejechały ponad 40 km. Nie zmienia to faktu, że Curiosity dokonał wielu odkryć i choć nie jest w najlepszym stanie, tak nadal działa oraz kontynuuje badania.



