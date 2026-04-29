W skrócie Pluton jest obecnie sklasyfikowany jako planeta karłowata po decyzji Międzynarodowej Unii Astronomicznej z 2006 roku.

Jared Isaacman, obecny administrator NASA, wyraził poparcie dla przywrócenia Plutonowi statusu planety.

Na razie nie wiadomo, czy działania podjęte przez Jareda Isaacmana doprowadzą do zmiany statusu Plutona.

Pluton przez wiele lat był najdalszą planetą Układu Słonecznego, gdy został odkryty w 1930 r. Z czasem jednak odległy świat stracił ten status. Nastąpiło to poprzez decyzję podjętą przez Międzynarodową Unią Astronomiczną dwie dekady temu, ale nie wszystkim się to podoba.

Administrator NASA chce, aby Pluton odzyskał status planety

Nie od dziś pojawiają się głosy, że decyzja z 2006 r. nie była trafna i są środowiska, które chcą, aby Pluton odzyskał status pełnoprawnej planety. Chce tego także obecny administrator NASA, Jared Isaacman.

Jestem zdecydowanie za tym, żeby Pluton znów stał się planetą

"Właśnie przygotowujemy kilka dokumentów na temat stanowiska, które chcielibyśmy przedyskutować ze społecznością naukową, aby ponownie omówić tę kwestię" - dodał Jared Isaacman.

Deklaracja Isaacmana padła w trakcie zeznawania przed Komisją ds. Budżetu Senatu USA w sprawie wniosku Białego Domu o budżet NASA na 2027 r. Zapytanie o Plutona skierował republikański senator Jerry Moran. Dlaczego? To jedyna planeta w Układzie Słonecznym, która została odkryta przez Amerykanina. Dostrzegł ją w 1930 r. Clyde Tombaugh.

Pluton stracił status planety Układu Słonecznego w 2006 roku

Międzynarodowa Unia Astronomiczna jakiś czas temu na nowo określiła kryteria dla planet Układu Słonecznego. Są to konieczność krążenia wokół Słońca, odpowiednia masa do osiągnięcia kulistego kształtu i wolność od szczątków.

Pluton nie spełnił trzeciego kryterium, bo znajduje się w Pasie Kuipera, gdzie jest mnóstwo kosmicznego gruzu. Z drugiej strony Ziemia czy Jowisz również dzielą własne orbity z planetoidami. Stąd też wiele osób podważa decyzję z 2006 r. i chce jej cofnięcia.

Czy jednak działania podjęte przez Jareda Isaacmana sprawią, że Pluton rzeczywiście odzyska status pełnoprawnej planety? Tego na razie nie wiadomo i na efekty tej inicjatywy trzeba będzie trochę poczekać.

Do tego czasu Pluton pozostanie planetą karłowatą, których w Układzie Słonecznym jest kilka. Do tego typu obiektów zaliczają się także Ceres, Eris, Makemake oraz Haumea.

