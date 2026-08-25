Nowojorskie Biuro Głównego Lekarza Sądowego oraz Biuro Śledcze NYPD zidentyfikowały dorosłą kobietę, której tożsamości rodzina zdecydowała się jednak publicznie nie ujawniać. Jest ona 1654. formalnie zidentyfikowaną ofiarą World Trade Center, co oznacza, że do zidentyfikowania pozostaje jeszcze około 1100 ofiar. Jak twierdzi jednak dr Jason Graham, główny lekarz sądowy Nowego Jorku, "to przełom", bo po raz pierwszy od 25 lat udało się dokonać identyfikacji dzięki nowym metodom, w tym sądowej genealogii genetycznej.

DNA połączone z historią rodziny

Genealogia genetyczna łączy analizę materiału DNA z badaniem drzew genealogicznych. Pozwala w ten sposób szukać powiązań między niezidentyfikowanymi szczątkami a potencjalnymi krewnymi. Metoda od lat znajduje zastosowanie w rozwiązywaniu nierozstrzygniętych spraw kryminalnych. W przypadku ofiar World Trade Center nie była jednak dostępna w momencie rozpoczęcia identyfikacji, bo techniki analizy genetycznej były wówczas znacznie mniej zaawansowane.

Technologii po prostu wtedy nie było

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47 profili może przynieść kolejne odpowiedzi

Nowojorscy eksperci postanowili więc wykorzystać nowe możliwości także w przypadku pozostałych niezidentyfikowanych ofiar. Według dr Jennifer Odien, antropolożki sądowej z nowojorskiego biura lekarza sądowego, pierwsze rezultaty są obiecujące. Zespół dysponuje obecnie 47 profilami DNA, które mogą nadawać się do identyfikacji z wykorzystaniem genealogii genetycznej.

"Już teraz widzimy, że to obiecujące" - powiedziała Odien, ale jednocześnie zaznaczyła, że nie każdy przypadek będzie można rozwiązać za pomocą tej metody. Specjaliści koncentrują się przede wszystkim na profilach DNA, które nie pasują do posiadanych próbek referencyjnych.

Identyfikacja ofiar World Trade Center jest jednym z najbardziej złożonych przedsięwzięć kryminalistycznych w historii Stanów Zjednoczonych. W ciągu 25 lat eksperci wielokrotnie wracali do zabezpieczonych dowodów, wykorzystując coraz bardziej zaawansowane metody analizy DNA. Biuro Głównego Lekarza Sądowego zapowiada dalsze prace nad ustaleniem tożsamości osób, których szczątki wciąż nie zostały przypisane konkretnym ofiarom.

World Trade Center było miejscem największego masowego morderstwa w historii Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie stało się najtrudniejszym przedsięwzięciem identyfikacji kryminalistycznej w naszej historii



