Nauka sprawdza, po co mężczyznom broda

W 2012 roku badacze poprosili kobiety z dwóch różnych grup etnicznych - Europejki z Nowej Zelandii i Polinezyjki z Samoa - o ocenę atrakcyjności tych samych męskich twarzy z brodą i bez niej. Wyniki podważyły teorię Darwina, który głosił, że brody ewoluowały z powodu preferencji kobiet. Okazało się bowiem, że w obu przypadkach brody nie były postrzegane przez kobiety jako bardziej atrakcyjne niż twarze bez zarostu, otwiera się w nowym oknie.

Przeprowadzono wiele innych badań, jednak wyniki były zbyt zróżnicowane, aby móc wyciągnąć jednoznaczne wnioski o atrakcyjności męskiej brody. Niektóre kobiety preferują gładko ogolone twarze, a inne nie - gdyby cel męskiego zarostu był związany z atrakcyjnością seksualną, autorzy badań zebraliby bardziej jednoznaczne wyniki. Wygląda więc na to, że historia brody zaczyna się gdzieś indziej.

- Zarost prawdopodobnie sprawia, że mężczyźni wyglądają na bardziej groźnych, ponieważ optycznie powiększa dolną część twarzy i szczękę, a także sygnalizuje dojrzałość płciową oraz wynikającą z niej siłę - mówi dr David Puts w wywiadzie dla Popular Science.

Według niego brody wyewoluowały, aby pomóc mężczyznom zdobyć status społeczny wśród innych mężczyzn, co z kolei pomagało przodkom przyciągać partnerki i mieć więcej potomstwa. Współcześnie brody nadal mogą być powodem rywalizacji między mężczyznami, szczególnie kiedy więcej mężczyzn rywalizuje o mniejszą liczbę kobiet.

Broda jako pancerz na ciosy? Badacze sprawdzili, czy zarost faktycznie chroni szczękę przed nokautem

Grupa badaczy w 2021 roku dostała Ig Nobla za swoją pracę, otwiera się w nowym oknie dotyczącą męskich bród (Ig Noble to nagrody, które mają uhonorować te projekty naukowe, zachowania, osiągnięcia czy porażki, które owszem, początkowo bawią, ale potem zmuszają do zastanowienia się nad otaczającą nas rzeczywistością). Sprawdzali, czy mężczyźni, podobnie jak męskie osobniki lwów, łosi czy rysi, także mają brodę, aby chronić wrażliwy obszar wokół szyi podczas agresywnych walk z rywalami.

Aby to zweryfikować, opracowali model, który zachowuje się jak ludzka twarz - nie mogli przecież bić brodatych i ogolonych mężczyzn, i mierzyć wyniki, jak wyjaśniał jeden z badaczy w wykładzie. Użyto kompozytu, który ma taką samą wytrzymałość jak ludzka kość, a także ogoloną i zarośniętą wełnianą skórę owczą. Kolejnym krokiem było zrzucanie ciężarków na modele oraz zmierzenie siły uderzenia. Okazało się, że była ona o 16 proc. większa w przypadku modelu z ogoloną skórą. Sugeruje to, że ludzkie brody mogą pełnić funkcję pewnego rodzaju pancerza dla twarzy. Chronią w niewielkim stopniu przed złamaniem szczęki.

Chociaż na świecie mężczyźni mają znacznie więcej złamań szczęki niż kobiety, nawet pomimo grubszych kości, kolejne badania obaliły ten wynik, ponieważ dane z zawodów mieszanych sztuk walki UFC wykazały, że długi zarost nie zmniejsza liczby nokautów, otwiera się w nowym oknie. Niektórzy badacze uważają, że jest wręcz odwrotnie - przeciwnicy mogą za nią chwycić, aby wykonać atak.

Na razie znaczenie brody pozostaje kwestią sporną, jednak prawdopodobnie zarost służy przede wszystkim do budowania prestiżu wśród mężczyzn. Możliwe także, że pełni funkcję przyciągającą kobiet, jednak ich wpływ na to jest mniej spójny w różnych społeczeństwach i na przestrzeni czasu.



