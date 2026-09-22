Po raz pierwszy wykryto sygnały radiowe pochodzące z egzoplanety

W skrócie Astronomowie z Centrum Astrofizyki Harvard & Smithsonian oraz Uniwersytetu Oregonu po raz pierwszy wykryli bezpośredni sygnał radiowy pochodzący z egzoplanety Beta Pictoris b.

Źródłem sygnału jest zorza polarna powstała w wyniku oddziaływania cząstek wyrzuconych przez gwiazdę z atmosferą oraz silnym polem magnetycznym planety Beta Pictoris b.

Obserwacje wykonane radioteleskopem MeerKAT w RPA wykazały, że egzoplaneta posiada niezwykle silne pole magnetyczne, będące tysiące razy potężniejszym niż to na Ziemi.

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Naukowcy od lat badają różne sygnały radiowe pochodzące z kosmosu. Do tej pory nie udało nam się nawiązać kontaktu z cywilizacją pozaziemską, ale próby są podejmowane. Tymczasem astronomowie dokonali przełomu i udało się przechwycić pierwszy w historii sygnał pochodzący z egzoplanety.

Astronomowie wykryli sygnał radiowy z egzoplanety Beta Pictoris b

Przełomu dokonali naukowcy z Centrum Astrofizyki Harvard & Smithsonian oraz Uniwersytetu Oregonu. Uczeni ogłosili, że po raz pierwszy w historii zdołali przechwycić sygnał radiowy z planety pozasłonecznej, którą jest Beta Pictoris b.

Sygnały z innych układów planetarnych udawało się przechwytywać już wcześniej, ale ich dokładne źródło nie było znane. Mogły one pochodzić z planet lub gwiazd. Tym razem uczeni mają pewność, ale z pewnością nie jest to kontakt z cywilizacją pozaziemską. Co to więc jest?

Przechwycony sygnał radiowy pochodzi z zorzy polarnej na egzoplanecie. Jest to efekt oddziaływania cząstek wyrzuconych przez gwiazdę z atmosferą planety oraz jej polem magnetycznym. To prowadzi do uwolnienia energii.

Choć radiowe rozbłyski związane z zorzami polarnymi obserwowano u planet Układu Słonecznego oraz u niektórych ultrazimnych karłów, wcześniej nie udało się jednoznacznie przypisać wykrytego sygnału radiowego do egzoplanety zamiast do gwiazdy macierzystej

"Rejestrujemy szybkie, powtarzające się i silnie spolaryzowane kołowo rozbłyski, a także stałą emisję w zakresie częstotliwości od 0,85 do 3,5 GHz" - dodają uczeni.

Uczeni wykorzystali radioteleskop MeerKAT w Republice Południowej Afryki

W trakcie badań uczeni śledzili częstotliwości z użyciem radioteleskopu MeerKAT w Republice Południowej Afryki. Obserwacje podzielono na cztery sesje, które odbyły się w latach 2025 oraz 2026.

Uczeni przechwycili sygnały radiowe z układu Beta Pictoris, który znajduje się około 64 lat świetlnych od nas. Okazało się, że ich źródłem nie jest gwiazda, a jedna z trzech znajdujących się tam egzoplanet.

Zarejestrowane krótkie błyski radiowe wykazywały silną polaryzację kołową. To cecha, którą wykazują się zorze polarne. "Żaden znany mechanizm fizyczny odpowiedzialny za emisję radiową gwiazd typu wczesnego nie jest w stanie wyjaśnić zaobserwowanego zjawiska" - tłumaczą naukowcy.

Przy okazji udało się odkryć, że egzoplaneta Beta Pictoris B ma bardzo silne pole magnetyczne. Jak bardzo? Uczeni twierdzą, że jest tysiące razy potężniejsze od ziemskiego.