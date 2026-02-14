Wenus to planeta, która nie jest tak dobrze poznana, jak Mars. Wynika to z warunków panujących na tym świecie oraz bardzo gęstej atmosfery. Mimo to nasza piekielna sąsiadka przed laty była badana przez różne sondy kosmiczne. Naukowcy podczas analizy danych archiwalnych jednej z nich natrafili na coś bardzo ciekawego.

Podziemny tunel na Wenus odkryty w danych sondy Magellan agencji NASA

Zespół badaczy postanowił przeanalizować dane z sondy Magellan agencji NASA, którą wystrzelono w kosmos w 1989 r. Natomiast w 1994 r. misja dobiegła końca. Podczas badań naukowcy zidentyfikowali coś, co wygląda na ogromny podziemny tunel rozciągający się pod powierzchnią Wenus.

Uczeni twierdzą, że jest to przełomowe odkrycie. Taki tunel mógł powstać tylko w naturalny sposób i najpewniej jest efektem aktywności wulkanicznej Wenus.

Nasza wiedza o Wenus jest wciąż ograniczona i do tej pory nigdy nie mieliśmy okazji bezpośrednio obserwować procesów zachodzących pod powierzchnią bliźniaczej planety Ziemi

"Identyfikacja wnęki wulkanicznej ma zatem szczególne znaczenie, ponieważ pozwala nam potwierdzić teorie, które przez wiele lat jedynie zakładały jej istnienie" - dodaje Lorenzo Bruzzone.

Zidentyfikowana struktura znajduje się na zachodnim zboczu Nyx Mons, jednego z wielu wulkanów Wenus. Prawdopodobnie tunel rozciąga się na nawet kilkadziesiąt kilometrów, choć obecnie można potwierdzić tylko jego część.

Wenus jest planetą aktywną geologicznie

Jeszcze przed laty naukowcy sądzili, że Wenus jest martwa pod względem geologicznym. Przeczą temu jednak różne badania z ostatniego czasu, które wskazują na ciągłość aktywności.

Niedawne badania włoskich badaczy (również oparte na danych z sondy Magellan) wykazały, że pod powierzchnią naszej sąsiedniej planety może wręcz kipieć od lawy. Wykazały to pomiary radarowe przeprowadzone przez orbiter NASA. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w ciągu ostatnich 180 mln lat świat ten cechował się aktywnością wulkaniczną zbliżoną do Ziemi.

