Początki Układu Słonecznego. Na zewnątrz było więcej ognia niż lodu

W skrócie Naukowcy ustalili, że wczesne zewnętrzne regiony Układu Słonecznego składały się głównie z chondrul, a nie z lodu, co wykazano na podstawie analizy meteorytów żelaznych.

Badania meteorytów dowodzą, że przez pierwsze dwa miliony lat formowania się układu chondrule zdecydowanie przeważały nad lodowymi składnikami tworzącymi matrycę.

Analiza wskaźników siarki oraz stopnia utlenienia żelaza potwierdziła, że wczesne planetezymale zawierały bardzo mało lodu, a ich skład zmieniał się dopiero po kilku milionach lat.

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Układ Słoneczny powstał kilka mld lat temu. Wczesne Słońce otaczał dysk materii, z którego czasem zaczęły formować się planety oraz inne obiekty. Na samym początku było to bardzo chaotyczne miejsce, gdzie występowały chondrule oraz lód.

Zewnętrzny Układ Słoneczny wcześnie wypełniony przez chondrule

Dziś wiadomo, że zewnętrzne części Układu Słonecznego wypełniają lodowe obiekty, których jest całe mnóstwo, ale czy było tak od początku? Naukowcy przeanalizowali meteoryty, które spadły na Ziemię.

Badania wykazały, że przez mniej więcej 2 mln lat po rozpoczęciu formowania się Układu Słonecznego, w procesie powstawania planetezymali chondrule przeważały nad matrycą, czyli lodowymi składnikami. Dopiero po około 4 mln lat dominującą rolę zaczęły odgrywać składniki lodowej matrycy.

Te wszechobecne, drobne skalne kuleczki są podstawowymi cegiełkami, z których ostatecznie zbudowane zostały planety

"Teraz wiemy już, że od samego początku były one selekcjonowane i włączane w skład pierwszej generacji ciał stałych" - dodaje Damanveer Grewal.

Naukowcy przeanalizowali meteoryty żelazne spadające na Ziemię

Uczeni przyjrzeli się zawartości meteorytów żelaznych, które znaleziono na Ziemi. "Najwcześniejsze obiekty w zewnętrznym Układzie Słonecznym składały się w 83-92 proc. z chondrul, a zawierały znikome ilości pyłu bogatego w lód i substancje lotne - składnika dominującego w obiektach powstałych w późniejszym czasie" - komentuje Damanveer Grewal.

W trakcie badań skupiono się na dwóch wskaźnikach. To szacunkowy poziom siarki oraz stopień utlenienia żelaza. "Oba wskaźniki niezależnie od siebie opowiadają tę samą historię: wczesne planetezymale zawierały wyjątkowo mało matrycy" - wyjaśnia Grewal. Sama zmiana zawartości w czasie również ma wytłumaczenie. Naukowcy sądzą, że jest to wynikiem właściwości chondrul, co ułatwiało ich skupianie.