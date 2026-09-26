W skrócie Pod lodami Antarktydy naukowcy odkryli ślady gór sprzed setek milionów lat, które mogą zmieniać wiedzę o historii naszej planety i rozwoju wczesnych form życia.

Analiza 1712 ziaren cyrkonu pozwoliła badaczom powiązać skład minerałów z okresem powstawania tzw. Gór Supergondwany, czyli największego systemu bardzo wysokich gór.

Erozja dawnych pasm górskich dostarczała do oceanów składniki odżywcze, które wspomagały fotosyntezę i przyczyniły się do wzrostu poziomu tlenu w atmosferze Ziemi.

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Pod lodami Antarktydy mogą znajdować się ślady gór, które... zniknęły setki milionów lat temu. Nowe badania sugerują, że erozja tych ogromnych pasm mogła pomóc dostarczyć składników potrzebnych do rozwoju bardziej złożonych form życia. Góry mogły więc odegrać rolę w jednej z największych przemian w dziejach Ziemi.

Antarktyda skrywa ślady dawnych gór

Gdy powstawał superkontynent Gondwana, który łączył między innymi dzisiejszą Antarktydę, Afrykę, Amerykę Południową, Indie i Australię, na jego obszarze wznosiły się potężne pasma górskie.

Naukowcy Bei Chen z GFZ German Research Centre for Geosciences oraz Ian H. Campbell z Australian National University szukali ich śladów w osadach morskich. Przeanalizowali 1712 ziaren cyrkonu. Ten minerał jest przydatny, ponieważ zawarty w nim uran rozpada się w stałym tempie. Dzięki temu można określić, kiedy powstało ziarno.

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Większość badanych ziaren pochodziła sprzed 650-450 mln lat. Ich skład wskazywał, że mogły powstać głęboko pod pasmami przypominającymi Himalaje. Badacze wiążą je z tak zwanymi Górami Supergondwany, uznawanymi za największy system bardzo wysokich gór.

Jak góry mogły pomóc życiu?

Ważne było to, co stało się z nimi później. Woda i lód erodowały, czyli niszczyły skały, przenosząc ich materiał do oceanu. Razem z osadami mogły trafiać tam składniki odżywcze potrzebne organizmom przeprowadzającym fotosyntezę. Ich rozwój oznaczał większą produkcję tlenu.

Problem polegał jednak na tym, że tlen mógł ponownie reagować z materią organiczną. Aby mógł zacząć gromadzić się w atmosferze, część węgla powstałego dzięki fotosyntezie musiała zostać przykryta osadami.

I właśnie tutaj mogły pojawić się dawne góry. Materiał powstały podczas ich erozji trafiał do mórz i pomagał zakopywać węgiel, ograniczając jego kontakt z tlenem. W efekcie więcej tlenu mogło pozostać w środowisku.

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Autorzy badań zwracają uwagę na niezwykłą zbieżność w czasie. Okres intensywnego powstawania gór przypada na epokę, w której doszło także do zmian w ewolucji życia.

Jest mało prawdopodobne, aby zbiegiem okoliczności był fakt, że najbardziej dramatyczny okres ewolucji Ziemi pokrywa się z najważniejszym w historii planety okresem powstawania gór.

Badania opublikowano w czasopiśmie Earth and Planetary Science Letters, otwiera się w nowym oknie.



