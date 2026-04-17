Na końcu świata, nadchodzi kolejna zima, ale budowa nie zwalnia. Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego rośnie w oczach i to mimo warunków, które skutecznie testują każdy element tej inwestycji.

Budynek coraz bliżej zamknięcia

Z najnowszych informacji przekazanych przez Polską Stację Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego wynika, że konstrukcja głównego obiektu jest już bardzo zaawansowana. Zamontowano niemal wszystkie panele, a ekipy kończą montaż ostatnich elementów drewnianej ramy. Równolegle dekarze uszczelniają połączenia, aby budynek osiągnął tzw. stan szczelny, czyli moment, w którym jest zabezpieczony przed wpływem warunków zewnętrznych.

W środku widać już wyraźny zarys przyszłych pomieszczeń. Pojawiły się ścianki działowe i drzwi, a w części wnętrz działa oświetlenie. Projekt wchodzi więc w etap wykończeniowy.

Instalacje i energia w ekstremalnych warunkach

Jednym z najbardziej zaawansowanych elementów prac jest system wentylacji. Jak podaje inwestor, wykonano już około 80 proc. instalacji. To rozbudowana sieć kanałów, które zapewnią odpowiednią wymianę powietrza. Kluczową w zamkniętym, polarnym środowisku.

Równolegle rozwijana jest infrastruktura wodna i kanalizacyjna. Powstają pierwsze przyłącza pod urządzenia sanitarne, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się odległą perspektywą.

Nowy budynek testuje zasilanie z magazynu energii i paneli słonecznych, które montowane są na kolejnych obiektach stacji. W miejscu, gdzie przez część roku słońce praktycznie nie zachodzi, to rozwiązanie ma ogromny potencjał.

Warunki pracy są ciężkie, ale budowa Polskiej Stacji Antarktycznej idzie do przodu

Za realizację odpowiada konsorcjum Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction, działające wspólnie z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN. Jak podkreślają wykonawcy, zakończono już montaż wszystkich paneli elewacyjnych, a prace przenoszą się do wnętrz i skrzydła technicznego.

To kolejny etap projektu, który jeszcze w 2025 roku testowano w Polsce w formie montażu próbnego. Prefabrykacja - czyli przygotowanie elementów wcześniej w fabryce - okazała się kluczowa. W Antarktyce nie ma miejsca na błędy, a odległość 14 tys. kilometrów wyklucza szybkie poprawki.

Rozwiń

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w najbliższych miesiącach budynek zostanie całkowicie zamknięty, a następnie wykończony..

