Coraz częściej podkreślane jest, że przewlekły stan zapalny rozwija się w organizmie niemal niezauważalnie, lecz jego skutki mogą być poważne - od chorób serca, przez cukrzycę, aż po nowotwory. Najnowsze badania pokazują, że rozwiązanie tego problemu może kryć się w czymś bardzo prostym: w codziennych składnikach diety, które działają znacznie silniej, niż przypuszczano, jeśli są odpowiednio połączone.

Moc przypraw, które razem skuteczniej walczą ze stanem zapalnym

Zespół badaczy z Tokyo University of Science postanowił sprawdzić, czy naturalne substancje obecne w roślinach mogą współpracować ze sobą w walce ze stanem zapalnym. Do analizy wybrano związki znane z popularnych produktów spożywczych i przypraw, takie jak metanol (obecny w mięcie), cyneol (znany z eukaliptusa) oraz kapsaicyna, czyli składnik odpowiedzialny za ostrość papryczek chili.

Badania przeprowadzono na komórkach odpornościowych zwanych makrofagami, które odgrywają kluczową rolę w procesach zapalnych. To właśnie one wydzielają cytokiny - białka odpowiadające za rozwój reakcji zapalnej. Naukowcy sztucznie wywołali stan zapalny w warunkach laboratoryjnych, a następnie sprawdzali, jak poszczególne substancje oraz ich kombinacje wpływają na jego przebieg.

Wyniki były zaskakujące. O ile pojedyncze związki wykazywały umiarkowane działanie przeciwzapalne (w testach indywidualnych kapsaicyna wykazała najsilniejsze działanie), to ich połączenia przynosiły efekt wielokrotnie silniejszy. W niektórych przypadkach skuteczność rosła nawet kilkaset razy w porównaniu do działania pojedynczej substancji. Szczególnie wyraźny efekt zaobserwowano przy zestawieniu kapsaicyny z mentolem lub cyneolem.

Jak połączenie przypraw wzmacnia działanie przeciwzapalne?

Klucz do tego zjawiska leży w mechanizmie działania tych związków. Okazało się, że różne substancje aktywują odmienne szlaki wewnątrz komórek. Ich jednoczesne użycie uruchamia kilka mechanizmów naraz, co prowadzi do znacznie silniejszego efektu przeciwzapalnego.

Zamiast skupiać się więc na pojedynczych "superskładnikach" możemy połączyć różne produkty roślinne w taki sposób, by wzajemnie wzmacniały swoje działanie. Otwiera to drogę do tworzenia zupełnie nowych produktów - żywności funkcjonalnej, suplementów czy preparatów opartych na naturalnych ekstraktach.

Eksperci podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te efekty, jednak wyniki sugerują, że współdziałanie różnych składników może mieć duże znaczenie dla zdrowia.

Archeolodzy odkryli duński okręt wojenny zatopiony 225 lat temu © 2026 Associated Press