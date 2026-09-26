Sekret długowieczności w polu magnetycznym? Badania wskazują na niezwykły mechanizm komórkowy

Nowe odkrycia sugerują, że pole magnetyczne Ziemi, otwiera się w nowym oknie może wpływać na sposób, w jaki komórki produkują energię, ich sprawność fizyczną, a nawet długość życia. Naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham zbadali, jak osłonięcie muszek owocówek przed polem magnetycznym Ziemi zmienia funkcjonowanie ich mitochondriów. Okazało się, że skutki są zupełnie różne, w zależności od stanu mitochondriów muszek.

Badaniem kierowali profesor Lisa Chakrabarti i Jacob Reed z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Nottingham.

- Całe nasze życie spędzamy w polu magnetycznym Ziemi. Przenika ono nasze ciała, nasze komórki i każdy żywy organizm na naszej planecie, a mimo to wiemy zaskakująco niewiele o tym, czy i w jaki sposób ta niewidzialna siła wpływa na funkcjonowanie naszych komórek - powiedziała prof. Chakrabarti. - Nasze wyniki wskazują na możliwość, że pole magnetyczne Ziemi stanowi część środowiska biologicznego, do którego życie dostosowało się w trakcie ewolucji.

Zrozumienie, w jaki sposób komórki wykrywają pola magnetyczne i reagują na nie, mogłoby ostatecznie doprowadzić do odkrycia nowych sposobów regulowania funkcji mitochondriów w procesie starzenia się i w przebiegu chorób

A gdyby tak usunąć pole magnetyczne Ziemi?

Naukowcy zbadali, co się dzieje, gdy pole magnetyczne Ziemi zostaje niemal całkowicie usunięte. Za pomocą specjalnie zaprojektowanego systemu zredukowali pole magnetyczne otaczające muszki owocówki prawie do zera. Następnie porównali zdrowe muszki z tymi z defektem w genie Pink1, związanym z dziedziczną, wczesną postacią choroby Parkinsona u ludzi, otwiera się w nowym oknie.

Efekty były zaskakujące. Osłonięcie chorych much przed ziemskim polem magnetycznym wydłużyło ich życie o około 20 proc., chociaż ich sprawność fizyczna spadła. U much zdrowych wystąpił skutek odwrotny - ich żywotność spadła, natomiast poprawiła się sprawność fizyczna.

Według naukowców główną rolę odgrywają tutaj mitochondria. Odpowiadają one za wytwarzanie znacznej części energii niezbędnej do życia. Wraz ze spadkiem pola magnetycznego metabolizm energetyczny mitochondriów uległ zmianie, podobnie jak poziom nadtlenku - wysoce reaktywnej cząsteczki wytwarzanej przez mitochondria.

Muszki owocowe w polu magnetycznym Ziemi Uniwersytet w Nottingham materiał zewnętrzny

To może być przełom w walce z chorobami

Eksperymenty te pokazują, że środowisko magnetyczne otaczające organizm może wpływać na podstawowe procesy biologiczne, w tym produkcję energii, sprawność fizyczną i długość życia. Co istotne, skutki nie były po prostu dobre lub złe - ta sama zmiana w środowisku magnetycznym dawała bardzo różne rezultaty, w zależności od stanu zdrowia mitochondriów. Sugeruje to, że stan metaboliczny organizmu determinuje jego reakcję na zmiany natężenia pola magnetycznego.

- Badania w tej dziedzinie są skąpe i koncentrują się głównie na tym, jak migrujące zwierzęta wyczuwają pola magnetyczne, lub na przygotowaniu ludzi do podróży kosmicznych - dodał Reed. - Mimo to wciąż wiemy bardzo niewiele o tym, dlaczego wszystkie organizmy żywe potrzebują lub nie potrzebują pola magnetycznego do prawidłowego funkcjonowania.

- Projekt ten wykorzystał wiedzę specjalistyczną z zakresu fizyki, inżynierii i biologii do badań muszek owocowych za pomocą nowatorskich, wysoce wyspecjalizowanych technik i sprzętu; nie tylko w zakresie fizjologii, ale także patologii. Otwiera on potencjalnie nowe możliwości nieinwazyjnych, ukierunkowanych na mitochondria metod leczenia, otwiera się w nowym oknie, na które czekało wiele chorób - podsumował.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Aging, otwiera się w nowym oknie.



