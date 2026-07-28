Polka z ESA: kolejne mikroglony polecą na ISS z czeskim astronautą

W skrócie Kolejna partia mikroglonów poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach eksperymentów prowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Badania zostaną przeprowadzone podczas prywatnej misji VAST PAM-1 z udziałem czeskiego astronauty Alesa Svobody, która planowana jest na 2027 rok.

Koordynacją działań związanych z przygotowaniem tych eksperymentów oraz integracją ładunków w module Columbus zajmuje się Ewa Borowska z ESA.

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Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to orbitalne laboratorium, gdzie prowadzi się liczne badania oraz eksperymenty. Potwierdza to m.in. polska misja IGNIS, w której udział brał Sławosz Uznański-Wiśniewski. Z naszym astronautą poleciały m.in. glony. Teraz dowiadujemy się, że na ISS zostaną wysłane kolejne.

Mikroglony polecą na ISS w ramach misji z czeskim astronautą

Informację przekazała PAP Ewa Borowska, polka pracująca w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W zeszłym roku sprawowała pieczę nad podobnym eksperymentem w trakcie polskiej misji IGNIS.

Kolejne mikroglony polecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną w przyszłym roku. Będzie to jeden z eksperymentów misji, w której udział weźmie czeski astronauta Ales Svoboda. Wśród nich są m.in. "CryoAlgae" i "AstroDesmus", których celem jest sprawdzenie organizmów w warunkach kosmicznych.

To już kolejne badanie na mikroglonach, które ma odbyć się na ISS i organizowane jest przez Europejską Agencją Kosmiczną. Zeszłoroczny eksperyment o nazwie "Space Volcanic Algae" był realizowany przez Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w trakcie jego pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Ewa Borowska zajmuje się obecnie w ESA koordynacją i planowaniem działań związanych z integracją ładunków w module Columbus na ISS. Obecnie w ESTEC (Europejskim Centrum Badań i Technologii Kosmicznych) trwają prace nad przygotowaniem eksperymentów planowanych z myślą o przyszłorocznym locie na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Prywatna misja na Międzynarodową Stację Kosmiczną organizowana przez VAST

Mikroglony będą jednym z kilkunastu eksperymentów, które Europejska Agencja Kosmiczna chce wysłać na ISS z czeskim astronautą. Ponownie będzie to prywatna misja, której realizacji tym razem podjęła się firma VAST.

Misja o nazwie VAST PAM-1 ma odbyć się w 2027 r., ale dokładny termin startu nie jest na razie znany. NASA wskazała projekt w ramach szóstej prywatnej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Warto dodać, że Ales Svoboda będzie drugim Czechem w kosmosie i zarazem pierwszym na pokładzie ISS.



