Już jesienią tego roku z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce wystartuje rakieta suborbitalna Perun, wynosząc w przestrzeń kosmiczną ładunki badawcze z całej Polski. Znajdą się tam nie tylko sprzęty badawcze, ale również mikroorganizmy z kombuchy. Za tą misją stoi gdyński start-up AstroFarms, w ramach którego rozwija się projekt mikroSCO. Uczestniczy w nim student z Kędzierzyna-Koźla, Marcel Kucypera, zamierzający wysłać badane przez siebie mikroorganizmy w przestrzeń kosmiczną.

Polski wkład w kolonizację kosmosu

- W naszych badaniach skupiliśmy się na mikroorganizmach, które potrafią wiązać metale ciężkie, takie jak miedź, ze środowiska. To bardzo ważna cecha, bo metale te w wysokich stężeniach są toksyczne zarówno dla roślin, jak i ludzi - wyjaśnia Marcel.

Te same właściwości mogą pomóc w kontekście eksploracji kosmosu, ponieważ skały na Księżycu i Marsie są bogate w metale utrudniające rozwój ludzkiego życia. Bakterie, które potrafią zneutralizować te pierwiastki, mogłyby w przyszłości pomóc w tworzeniu środowisk bardziej przyjaznych człowiekowi.

W ramach projektu mikroSCO badane są mikroorganizmy żyjące w tzw. SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast), czyli symbiotycznej kulturze bakterii i drożdży. Są one wykorzystywane m.in. do fermentacji kombuchy. Jest to zbitka różnych bakterii i drożdży rosnących na celulozowym kożuchu, jak wyjaśnia młody naukowiec, i ma unikatowe zdolności.

"Grzybek do kombuchy" - SCOBY Marcel Kucypera materiał zewnętrzny

Jaki będzie można wykorzystać przeprowadzone badania?

- Na Ziemi możliwość usunięcia miedzi i innych metali ciężkich z otoczenia może pomóc w pozbyciu się skażenia środowiska - tłumaczy Marcel. - Skały pokrywające Księżyc i Marsa również są obfite w takie metale, co uniemożliwia rozwinięcie tam ziemskiego życia, ponieważ nie da się choćby uprawiać roślin.

Odkrycie to jest również potrzebne w dziedzinie medycyny - w walce z zaburzeniem metabolizmu miedzi, kiedy metal powoli zatruwa cały organizm. Potrzeba jednak dalszych badań w tym temacie, czym już zajmuje się zespół naukowców. Wyizolowali unikatowe mikroorganizmy, aby można je było dalej badać i lepiej zrozumieć ich właściwości oraz to, jak można je wykorzystać. Kolejnym etapem projektu jest wysłanie próbek w kosmos pierwszą polską rakietą. W ten sposób chcą sprawdzić, czy wybrane mikroorganizmy przeżyją lot w przestrzeń kosmiczną oraz czy zmienią się ich właściwości po powrocie na Ziemię.

Rakieta Perun opracowana jest przez gdyńską firmę SpaceForest i przeszła już testy kwalifikacyjne silnika. Jest gotowa do lotu, który odbędzie się jeszcze tej jesieni. Misja realizowana jest we współpracy z wieloma partnerami.

Rakieta Perun na poligonie Sił Powietrznych w Ustce SpaceForest materiały prasowe

- To niesamowite uczucie wiedzieć, że coś, nad czym pracowałem, poleci w kosmos. Mam nadzieję, że ten projekt zachęci innych młodych ludzi do szukania swojej drogi w nauce i wierzenia w swoje możliwości - podsumowuje Marcel.

