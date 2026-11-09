Polska Stacja Polarna Hornsund zostanie rozbudowana. Powodem zmiany klimatu

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Stacja Polarna Hornsund to najdalej wysunięta na północ polska placówka naukowa, która funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. Jednak zmiany klimatu doprowadziły do sytuacji, że wymaga ona gruntownej modernizacji oraz rozbudowy. Inwestycja pochłonie kwotę blisko 17,2 mln złotych.

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Polska Stacja Polarna Hornsund na tle surowego arktycznego krajobrazu z górami i lodowcem na wyspie Spitsbergen.
Polska Stacja Polarna Hornsund zostanie rozbudowana. Powodem zmiany klimatu.Cmichel67, CC BY-SA 4.0Wikimedia Commons

W skrócie

  • Polska Stacja Polarna Hornsund zostanie poddana modernizacji i rozbudowie w związku ze zmianami klimatu, które zagroziły jej infrastrukturze na wybrzeżu.
  • Projekt modernizacji stacji zarządzanej przez Instytut Geofizyki PAN kosztuje 17,2 mln złotych, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • W ramach inwestycji powstanie nowy ekologiczny budynek z zapleczem laboratoryjnym, magazynowym oraz dydaktyczno-konferencyjnym, zapewniający samowystarczalność placówki.
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Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego doświadcza zmian klimatu, które w tym roku doprowadziły ostatecznie do rozbiórki jednego z budynków i konieczności zbudowania nowego. To tylko część z większej inwestycji, która zakłada rozbudowę oraz modernizację placówki.

Polska Stacja Polarna Hornsund zostanie zmodernizowana i rozbudowana

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu jeden z budynków Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego znajdował się kilkadziesiąt metrów od brzegu. Postępujące zmiany klimatu doprowadziły jednak do konieczności podjęcia działań, które pozwolą go zachować. W tym celu stworzono sztuczny cypel, ale ostatecznie obiekt musiał zostać rozebrany.

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Instytut Geofizyki PAN ruszył z projektem modernizacji oraz rozbudowy placówki znajdującej się w południowej części wyspy Spitsbergen. Cała inwestycja pochłonie blisko 17,2 mln złotych, z czego większość pochodzi z dofinansowania o wartości prawie 15,2 mln zł ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszej fazie zostanie zbudowany nowy budynek pełniący rolę magazynu oraz z przeznaczeniem dla laboratoriów. Ponadto będzie także zapleczem dydaktyczno-konferencyjnym. Nowy obiekt ma być ekologiczny oraz samowystarczalny.

Infrastruktura stacyjna składa się z budynków mieszkalnych, laboratoryjnych, magazynowych i warsztatowych. Są one oddalone od wybrzeża o ponad 200 metrów
wyjaśnia kierownik stacji i Zakładu Badań Polarnych i Morskich dr hab. Mateusz Moskalik, prof. IGF PAN w rozmowie z PAP.

"W pobliżu wybrzeża mieliśmy dotąd jeden budynek, który był przeznaczony na przechowywanie sprzętu wykorzystywanego na wodzie. Został postawiony w latach 80. XX wieku, a później był jeszcze rozbudowywany. Wtedy stał kilkadziesiąt metrów od wybrzeża. Teraz znajdował się na sztucznie chronionym cyplu" - dodaje Moskalik.

Polska Stacja Polarna Hornsund ma już blisko 70 lat

Stacja jest najbardziej wysuniętą na północ polską placówką naukową, która znajduje się w fiordzie Hornsund, czyli południowej części wyspy Spitsbergen, która należy do archipelagu Svalbard. Obiekt zarządzany przez Instytut Geofizyki PAN został zbudowany w 1957 r.

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Polska Stacja Polarna Hornsund w trybie ciągłym działa od 1978 r. W przyszłym roku placówka naukowa będzie obchodziła 70-lecie istnienia. Obecnie trwają poszukiwania osób chętnych do udziału w 50. wyprawie polarnej na sezon 2027/2028. Dotyczy to zarówno grupy letniej, jak i całorocznej. Obecnie przebywa tam załoga 49. wyprawy.

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