Polska Stacja Polarna Hornsund zostanie rozbudowana. Powodem zmiany klimatu

W skrócie Polska Stacja Polarna Hornsund zostanie poddana modernizacji i rozbudowie w związku ze zmianami klimatu, które zagroziły jej infrastrukturze na wybrzeżu.

Projekt modernizacji stacji zarządzanej przez Instytut Geofizyki PAN kosztuje 17,2 mln złotych, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach inwestycji powstanie nowy ekologiczny budynek z zapleczem laboratoryjnym, magazynowym oraz dydaktyczno-konferencyjnym, zapewniający samowystarczalność placówki.

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Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego doświadcza zmian klimatu, które w tym roku doprowadziły ostatecznie do rozbiórki jednego z budynków i konieczności zbudowania nowego. To tylko część z większej inwestycji, która zakłada rozbudowę oraz modernizację placówki.

Polska Stacja Polarna Hornsund zostanie zmodernizowana i rozbudowana

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu jeden z budynków Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego znajdował się kilkadziesiąt metrów od brzegu. Postępujące zmiany klimatu doprowadziły jednak do konieczności podjęcia działań, które pozwolą go zachować. W tym celu stworzono sztuczny cypel, ale ostatecznie obiekt musiał zostać rozebrany.

Instytut Geofizyki PAN ruszył z projektem modernizacji oraz rozbudowy placówki znajdującej się w południowej części wyspy Spitsbergen. Cała inwestycja pochłonie blisko 17,2 mln złotych, z czego większość pochodzi z dofinansowania o wartości prawie 15,2 mln zł ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszej fazie zostanie zbudowany nowy budynek pełniący rolę magazynu oraz z przeznaczeniem dla laboratoriów. Ponadto będzie także zapleczem dydaktyczno-konferencyjnym. Nowy obiekt ma być ekologiczny oraz samowystarczalny.

Infrastruktura stacyjna składa się z budynków mieszkalnych, laboratoryjnych, magazynowych i warsztatowych. Są one oddalone od wybrzeża o ponad 200 metrów

"W pobliżu wybrzeża mieliśmy dotąd jeden budynek, który był przeznaczony na przechowywanie sprzętu wykorzystywanego na wodzie. Został postawiony w latach 80. XX wieku, a później był jeszcze rozbudowywany. Wtedy stał kilkadziesiąt metrów od wybrzeża. Teraz znajdował się na sztucznie chronionym cyplu" - dodaje Moskalik.

Polska Stacja Polarna Hornsund ma już blisko 70 lat

Stacja jest najbardziej wysuniętą na północ polską placówką naukową, która znajduje się w fiordzie Hornsund, czyli południowej części wyspy Spitsbergen, która należy do archipelagu Svalbard. Obiekt zarządzany przez Instytut Geofizyki PAN został zbudowany w 1957 r.

Polska Stacja Polarna Hornsund w trybie ciągłym działa od 1978 r. W przyszłym roku placówka naukowa będzie obchodziła 70-lecie istnienia. Obecnie trwają poszukiwania osób chętnych do udziału w 50. wyprawie polarnej na sezon 2027/2028. Dotyczy to zarówno grupy letniej, jak i całorocznej. Obecnie przebywa tam załoga 49. wyprawy.