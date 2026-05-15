Choć nasze uczelnie i instytuty posiadają ogromne kolekcje skamieniałości, meteorytów czy okazów zwierząt,dotychczas wciąż brakowało jednego miejsca, które potrafiłoby opowiedzieć historię życia na Ziemi w nowoczesny i atrakcyjny sposób. W końcu ma się to zmienić! Polska Akademia Nauk oficjalnie rozpoczęła działania zmierzające do stworzenia Muzeum Historii Naturalnej w Warszawie.

Informacja pojawiła się m.in. przy okazji nowej wystawy "Śladami dinozaurów. Od Pustyni Gobi do Muzeum Historii Naturalnej", organizowanej na Dziedzińcu Pałacu Staszica. To właśnie ta ekspozycja stała się symboliczną zapowiedzią znacznie większego projektu, który PAN określa jako jedno z najważniejszych przedsięwzięć popularyzujących naukę w Polsce.

Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN

Polska była białą plamą na mapie Europy

Trudno w to uwierzyć, ale Polska pozostaje dziś jedynym dużym krajem europejskim bez nowoczesnego muzeum historii naturalnej. Tymczasem podobne placówki w Berlinie, Londynie, Paryżu czy, poza Europą np. Nowym Jorku co roku odwiedzają miliony ludzi.

Prezydium PAN podjęło już uchwałę dotyczącą przygotowania koncepcji muzeum. Pełnomocnikiem projektu został prof. Jarosław Stolarski, dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN i jeden z najbardziej znanych polskich paleontologów. To on będzie koordynował prace nad powołaniem placówki i reprezentował projekt wobec krajowych oraz zagranicznych partnerów.

Nowe muzeum ma powstać w oparciu o gigantyczne zbiory należące do instytutów PAN. Chodzi o ponad 9 milionów artefaktów, które dziś są rozproszone po różnych placówkach i w większości pozostają niedostępne dla zwiedzających. Wśród nich znajdują się m.in. największe na świecie kolekcje bursztynu i owadów zatopionych w żywicy, unikatowe szkielety zwierząt sprzed milionów lat czy jedna z najcenniejszych kolekcji meteorytów w Polsce.

Dinozaury z pustyni Gobi i polscy naukowcy

Wystawa otwierająca dyskusję o muzeum przypomina także historię legendarnych polsko-mongolskich wypraw na Pustynię Gobi z lat 60. i 70. XX wieku. Były to jedne z najważniejszych ekspedycji paleontologicznych tamtych czasów. Naukowcy działający w ekstremalnych warunkach odkrywali szkielety dinozaurów, pradawnych ptaków i ssaków, które do dziś są badane przez specjalistów z całego świata.

Szczególne miejsce zajmuje na ekspozycji prof. Zofia Kielan-Jaworowska - wybitna paleontolożka i kierowniczka wypraw. PAN przypomina, że była nie tylko znakomitą badaczką, ale również osobą potrafiącą opowiadać o nauce w sposób fascynujący dla zwykłych ludzi.

Muzeum ma opowiadać historię życia na Ziemi

Przyszłe Muzeum Historii Naturalnej ma być czymś więcej niż klasyczną salą pełną gablot. PAN zapowiada nowoczesną instytucję łączącą badania naukowe, edukację i popularyzację wiedzy. Zwiedzający mają poznawać historię ewolucji, zmian klimatycznych i relacji człowieka z przyrodą w sposób przystępny i nowoczesny.

Sam już się nie mogę doczekać. Studiując na Wydziale Nauk o Ziemi przyzwyczaiłem się, że chodząc korytarzami mijam gabloty z niezwykłymi minerałami, skamieniałościami (nawet do niektórych dorzuciłem moje okazy) czy sprzętem pomiarowym, co niewątpliwie tworzyło klimat. Rzeczywiście dotychczas brakowało miejsca, które będzie otwarte dla wszystkich.

Źródła: Polska Akademia Nauk, propertydesign.pl

