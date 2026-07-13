Polski tor marsjański powiększony. Odzwierciedla obszar Czerwonej Planety

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Politechnika Warszawska rozbudowała tor, który znajduje się w podwarszawskim Józefosławiu. Pole Testowe Łazików Marsjańskich MARS zostało powiększone i powstało na podstawie najdokładniejszej mapy krateru Jezero Czerwonej Planety, który jest eksplorowany przez łazik Perseverance należący do NASA.

Robot mobilny z czujnikiem laserowym na żwirowym polu testowym MARS, w tle stalowa konstrukcja i drugi robot.
Polski tor marsjański powiększony. Odzwierciedla obszar Czerwonej Planety.Politechnika Warszawskamateriały prasowe

W skrócie

  • Politechnika Warszawska czterokrotnie zwiększyła powierzchnię Pola Testowego Łazików Marsjańskich MARS w Józefosławiu, która wynosi teraz około 500 metrów kwadratowych.
  • Tor został zbudowany z wykorzystaniem około 150 ton wapienia dewońskiego, co pozwoliło na odtworzenie trudnego, marsjańskiego terenu na potrzeby testów robotycznych.
  • Pole wiernie odwzorowuje rzeźbę krateru Jezero na Marsie, bazując na dokładnych danych kartograficznych zebranych przez helikopter Ingenuity w latach 2021-2024.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Pole Testowe Łazików Marsjańskich MARS (Mars Autonomous Rover Sandbox) znajdujące się pod Warszawą zostało znacząco rozbudowane. Politechnika Warszawska w ciągu ostatniego roku zwiększyła jego powierzchnię około czterokrotnie.

Pole Testowe Łazików Marsjańskich MARS pod Warszawą rozbudowy

Tor marsjański znajduje się w mazowieckim Józefosławiu, w ośrodku CENAGIS, który należy do Politechniki Warszawskiej. Pole powstało w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Eksploracji Marsa PW, który stworzyli uczeni Wydziałów Geodezji i Kartografii oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Pole Testowe Łazików Marsjańskich MARS jest użytkowane od zeszłego roku i udostępnione je wszystkim wydziałom oraz koło naukowym Politechniki Warszawskiej, choć dostęp mogą uzyskiwać także jednostki spoza uczelni. W ciągu ostatniego roku PW znacząco je rozbudowała. Z wcześniejszych 120 metrów kwadratowych, powierzchnię zwiększono do około 500 metrów kwadratowych.

Dwie osoby stoją obok dużego głazu z tabliczką informacyjną, po bokach ustawione są dwie flagi z napisem '200', a na trójnogu znajduje się plansza; w tle teren zielony oraz kilka małych pojazdów terenowych na żwirowej nawierzchni.
Pole Testowe Łazików Marsjańskich w Józefosławiu.Politechnika Warszawskamateriały prasowe

Budowa toru nie była łatwa. Politechnika Warszawska wykorzystała tu około 150 ton kruszywa, które pochodzi z kopalni NordKalk. W głównej mierze zdecydowano się na wapień dewoński.

Politechnika Warszawska wzorowała tor na najdokładniejszej mapie Marsa

Pole Testowe Łazików Marsjańskich MARS jest odzwierciedleniem najdokładniejszej mapy Czerwonej Planety, jaka kiedykolwiek powstała. Obszar odwzorowuje rzeźbę krateru Jezero, gdzie ponad pięć lat temu wylądował łazik Perseverance agencji NASA. Wraz z nim na obcy świat przybył mały helikopter Ingenuity, który w trakcie kilkudziesięciu lotów dokładnie zmapował teren.

Krater Jezero to dość duży obszar, obejmujący kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych. Występują na nim różne formy rzeźby marsjańskiej: wydmy, kratery uderzeniowe, wychodnie skalne. Jest tam stara rzeźba fluwialna, czyli miejsce, w którym miliardy lat temu płynęła rzeka
powiedział prof. Robert Olszewski z Wydziału Geodezji i Kartografii, lider Zespołu Eksploracji Marsa PW cytowany przez PAP.

Wspomniany obszar powstał dzięki współpracy ekspertów z Politechniki Warszawskiej z współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz ośrodkami NASA: Jet Propulsion Laboratory i Centrum Badań Ames. W trakcie prac wykorzystano dane zebrane przez wspomniany helikopter Ingenuity, który dokładnie zmapował teren w kraterze Jezero w latach 2021-2024.

Zobacz również:

Niezwykłe miejsca na Marsie. Unikalne w całym Układzie Słonecznym.
Nauka

Niezwykłe miejsca na Marsie. Unikalne w całym Układzie Słonecznym

Dawid Długosz
Dawid Długosz


Polacy testują ekologiczny łazik kosmicznyPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze