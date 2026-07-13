W skrócie Politechnika Warszawska czterokrotnie zwiększyła powierzchnię Pola Testowego Łazików Marsjańskich MARS w Józefosławiu, która wynosi teraz około 500 metrów kwadratowych.

Tor został zbudowany z wykorzystaniem około 150 ton wapienia dewońskiego, co pozwoliło na odtworzenie trudnego, marsjańskiego terenu na potrzeby testów robotycznych.

Pole wiernie odwzorowuje rzeźbę krateru Jezero na Marsie, bazując na dokładnych danych kartograficznych zebranych przez helikopter Ingenuity w latach 2021-2024.

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Pole Testowe Łazików Marsjańskich MARS (Mars Autonomous Rover Sandbox) znajdujące się pod Warszawą zostało znacząco rozbudowane. Politechnika Warszawska w ciągu ostatniego roku zwiększyła jego powierzchnię około czterokrotnie.

Pole Testowe Łazików Marsjańskich MARS pod Warszawą rozbudowy

Tor marsjański znajduje się w mazowieckim Józefosławiu, w ośrodku CENAGIS, który należy do Politechniki Warszawskiej. Pole powstało w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Eksploracji Marsa PW, który stworzyli uczeni Wydziałów Geodezji i Kartografii oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Pole Testowe Łazików Marsjańskich MARS jest użytkowane od zeszłego roku i udostępnione je wszystkim wydziałom oraz koło naukowym Politechniki Warszawskiej, choć dostęp mogą uzyskiwać także jednostki spoza uczelni. W ciągu ostatniego roku PW znacząco je rozbudowała. Z wcześniejszych 120 metrów kwadratowych, powierzchnię zwiększono do około 500 metrów kwadratowych.

Pole Testowe Łazików Marsjańskich w Józefosławiu. Politechnika Warszawska materiały prasowe

Budowa toru nie była łatwa. Politechnika Warszawska wykorzystała tu około 150 ton kruszywa, które pochodzi z kopalni NordKalk. W głównej mierze zdecydowano się na wapień dewoński.

Politechnika Warszawska wzorowała tor na najdokładniejszej mapie Marsa

Pole Testowe Łazików Marsjańskich MARS jest odzwierciedleniem najdokładniejszej mapy Czerwonej Planety, jaka kiedykolwiek powstała. Obszar odwzorowuje rzeźbę krateru Jezero, gdzie ponad pięć lat temu wylądował łazik Perseverance agencji NASA. Wraz z nim na obcy świat przybył mały helikopter Ingenuity, który w trakcie kilkudziesięciu lotów dokładnie zmapował teren.

Krater Jezero to dość duży obszar, obejmujący kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych. Występują na nim różne formy rzeźby marsjańskiej: wydmy, kratery uderzeniowe, wychodnie skalne. Jest tam stara rzeźba fluwialna, czyli miejsce, w którym miliardy lat temu płynęła rzeka

Wspomniany obszar powstał dzięki współpracy ekspertów z Politechniki Warszawskiej z współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz ośrodkami NASA: Jet Propulsion Laboratory i Centrum Badań Ames. W trakcie prac wykorzystano dane zebrane przez wspomniany helikopter Ingenuity, który dokładnie zmapował teren w kraterze Jezero w latach 2021-2024.



