W skrócie Międzynarodowa Unia Astronomiczna w lipcu 2026 roku wykazała w katalogu kolejne pięć planetoid, które otrzymały nazwy na cześć polskich badaczy.

Uhonorowani badacze to Anna Łosiak, Emil Wilawer, Karolina Jadwiga Dziadura, Krzysztof Langer oraz Monika Kamińska.

Planetoidy nazwano w uznaniu dla pracy naukowej tych specjalistów. Mapa nieba zwiera więcej obiektów o nazwach powiązanych z Polską.

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Pięć planetoid nazwanych na cześć polskich badaczy

Coraz więcej obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej otrzymuje nazwy powiązane z Polską. W ciągu ostatnich lat licznym planetoidom nadano imiona honorujące polskich naukowców.

Do grona obiektów takich jak planetoida (30234) Dudziński, której nazwę wybrano w związku z pracą dr. Grzegorza Dudzińskiego z UAM, czy też planetoidy (63440) Rożek od panieńskiego nazwiska dr Agaty Makieły z tego samego uniwersytetu, dołączyło teraz pięć kolejnych planetoid nazwanych na cześć polskich badaczy.

Na łamach biuletynów Międzynarodowej Unii Astronomicznej ukazała się informacja na ten temat.

Planetoidy Annałosiak, Emilwilawer, Karolinadziadura, Krzysztoflangner i Monikakamińska

Zgodnie z wykazem Międzynarodowej Unii Astronomicznej na łamach dwóch wydań biuletynu "WGSBN Bulletin", poświęconego nazwom obiektów w Układzie Słonecznym, w lipcu 2026 r. do katalogu nazw planetoid zostały dodane te, które honorują polskich badaczy w dziedzinach astronomii i geologii planetarnej. Jak podaje PAP, są to następujące osoby:

Anna Łosiak (ur. 1982) to geolożka planetarna z Instytutu Nauk Geologicznych PAN. W badaniach skupia się na kraterach meteorytowych na Ziemi oraz innych ciałach niebieskich. Niedawno zaangażowała się w próby utworzenia Centrum Nauki Impakt Morasko w okolicach kraterów meteorytowych Morasko w Poznaniu. Planetoida (20160) Annałosiak znana była do tej pory pod oznaczeniem 1996 TH42. Odkrył ją Eric Walter Elst 8 października 1996 roku w Obserwatorium La Silla w (ur. 1982) to geolożka planetarna z Instytutu Nauk Geologicznych PAN. W badaniach skupia się na kraterach meteorytowych na Ziemi oraz innych ciałach niebieskich. Niedawno zaangażowała się w próby utworzenia Centrum Nauki Impakt Morasko w okolicach kraterów meteorytowych Morasko w Poznaniu.znana była do tej pory pod oznaczeniem. Odkrył ją Eric Walter Elst 8 października 1996 roku w Obserwatorium La Silla w Chile Emil Wilawer (ur. 1993) to polski astronom, który zajmuje się fizycznymi właściwościami planetoid. Specjalizuje się w określaniu krzywych fazowych planetoid na podstawie gęstych krzywych blasku i rozproszonych danych z przeglądów takich jak Gaia. Asteroida (20322) Emilwilawer znana była pod oznaczeniem 1998 HZ20. Odkryto ją w ramach programu Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) 20 kwietnia 1998 roku w obserwatorium w pobliżu Socorro w (ur. 1993) to polski astronom, który zajmuje się fizycznymi właściwościami planetoid. Specjalizuje się w określaniu krzywych fazowych planetoid na podstawie gęstych krzywych blasku i rozproszonych danych z przeglądów takich jak Gaia.znana była pod oznaczeniem. Odkryto ją w ramach programu Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) 20 kwietnia 1998 roku w obserwatorium w pobliżu Socorro w Stanach Zjednoczonych Karolina Jadwiga Dziadura (ur. 1995) w 2024 r. uzyskała doktorat z astronomii planetarnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Planetoida (20446) Karolinadziadura, nosząca też oznaczenie 1999 JB80, została odkryta 14 maja 1999 roku przez program LINEAR. (ur. 1995) w 2024 r. uzyskała doktorat z astronomii planetarnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . Jej badania dotyczą efektu Jarkowskiego (zjawiska związanego z pochłanianiem i wypromieniowywaniem ciepła przez wirujące planetoidy, co wpływa na prędkość orbitalną obiektu). Bada też gęstości planetoid oraz ustala ich rozmiary, obrót, kształty., nosząca też oznaczenie, została odkryta 14 maja 1999 roku przez program LINEAR. Krzysztof Langer (ur. 1989) to polski astronom zajmuje się dynamiką planetoid, np. badaniami planetoidy podwójnej Didymos-Dimorphos w ramach misji DART i Hera. Planetoida (20459) Krzysztoflangner znana jest od 9 września 1999 roku, odkryto ją dzięki projektowi LINEAR. Monika Kamińska (ur. 1982) to polska astronomka pracująca na UAM. Zajmuje się obserwacjami asteroid, obecnie odpowiada głównie za badania prowadzone Teleskopem Romana Baranowskiego (Poznański Teleskop Spektroskopowy 2) w Winer Observatory w Asteroida (20551) Monikakamińska, inne oznaczenie 1999 RE112, została odkryta w ramach programu LINEAR 9 września 1999 roku. (ur. 1982) to polska astronomka pracująca na UAM. Zajmuje się obserwacjami asteroid, obecnie odpowiada głównie za badania prowadzone Teleskopem Romana Baranowskiego (Poznański Teleskop Spektroskopowy 2) w Winer Observatory w Arizonie (USA)., inne oznaczenie, została odkryta w ramach programu LINEAR 9 września 1999 roku.

Planetoidy z nazwami związanymi z Polską

Nazewnictwo obiektów w Układzie Słonecznym nie zamyka się do nazwisk. Mamy na mapie nieba więcej punktów, których nazwy są związane z Polską. Są to na przykład planetoidy Polonia, Vistula czy Wawel.

Planetoida (1112) Polonia jest uznawana za pierwszą w historii planetoidę odkrytą przez kobietę - zidentyfikowała ją Piełagieja Szajn, miało to miejsce 15 sierpnia 1928 roku. Nazwę, którą zaproponował astronom polskiego pochodzenia - L. Matkiewicz - zaczerpnięto z łacińskiej nazwy Polski. Wcześniej planetoida znana była jako 1928 PE.

Planetoida (16689) Vistula została odkryta 12 sierpnia 1994 r. w Europejskim Obserwatorium Południowym przez słynnego belgijskiego astronoma Erica Elsta, który samodzielnie zidentyfikował ok. 3700 planetoid. Nazwa Vistula wywodzi się od łacińskiego określenia na rzekę Wisłę.

Planetoida (1352) Wawel, została odkryta 3 lutego 1935 r. w Observatoire Royal de Belgique w Uccle przez Sylvaina Arenda. Jej nazwa pochodzi od Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie. Wcześniej obiekt był znany jako 1935 CE.



