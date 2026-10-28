Ponad 47 mln dolarów za szkielet dinozaura. Eksperci biją na alarm

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Aukcja w Nowym Jorku zakończyła się zawrotną kwotą 47,3 mln dolarów. Tyle ktoś zdecydował się zapłacić za wyjątkowo dobrze zachowane szczątki Nanotyrannusa. Problem w tym, że tak cenny okaz może trafić do prywatnej kolekcji, gdzie naukowcy nie będą mieli do niego dostępu.

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Szkielet dinozaura Nanotyrannus o imieniu Jodi wyeksponowany w domu aukcyjnym Sotheby’s po sprzedaży za 47,3 mln dolarów.
12 minut licytacji i miliony dolarów. Szkielet Jodi sprzedany za ponad 47 mln dolarówTIMOTHY A. CLARYAFP

12 minut licytacji i miliony dolarów

Szkielet nazwany Jodi sprzedano na aukcji domu Sotheby's za 47,3 mln dolarów. O zakup walczyło sześciu uczestników, a zacięta licytacja trwała 12 minut. Kwota zdecydowanie przekroczyła początkowe szacunki wynoszące od 6 do 9 mln dolarów.

Jodi ma około 6 metrów długości i 2,9 metra wysokości. Według Sotheby's okaz składa się ze 191 elementów kostnych i obejmuje niemal kompletną czaszkę. To jeden z zaledwie trzech stosunkowo kompletnych szkieletów Nanotyrannusa znanych nauce.

Rekordowej ceny nie udało się jednak pobić. W lipcu szkielet tyranozaura o imieniu Gus sprzedano za 50,1 mln dolarów. Jodi jest od niego wyraźnie mniejszy, ale jego wyjątkowa rzadkość mogła znacząco podbić wartość.

Nanotyrannus czy młody tyranozaur?

Wyjątkowość tego okazu kryje się jednak nie w cenie, lecz w samym dinozaurze. Przez lata paleontolodzy spierali się, czy Nanotyrannus był w ogóle odrębnym gatunkiem, czy jedynie młodym osobnikiem tyranozaura (Tyrannosaurus rex). Dopiero stosunkowo niedawno argumenty za uznaniem go za osobny rodzaj zaczęły zyskiwać na sile.

Szkielet Jodi odkryła w 2019 roku hodowczyni bydła z Montany, Jodi Pierson, od której pochodzi jego nazwa. Wydobyciem skamieniałości zajął się Clayton Phipps, komercyjny paleontolog znany jako "Dinosaur Cowboy". Okaz pochodzi z formacji Hell Creek, rozległego obszaru geologicznego obejmującego części Montany, Wyoming oraz Dakot.

To właśnie tam odnaleziono wiele słynnych skamieniałości dinozaurów, w tym jedne z pierwszych szczątków T. rexa. W pobliżu miejsca odkrycia Jodi Phipps natrafił wcześniej na tak zwane "Dueling Dinosaurs", czyli skamieniałości przedstawiające Triceratopsa i tyranozaura, którego obecnie identyfikuje się jako Nanotyrannusa.

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Cenny okaz może zniknąć z pola widzenia nauki

Wysokie ceny skamieniałości od lat budzą sprzeciw części środowiska naukowego. Prywatny nabywca może przechowywać okaz poza zasięgiem badaczy, przez co jego potencjał naukowy pozostanie niewykorzystany.

Paleontolog Steve Brusatte z Uniwersytetu Edynburskiego zwraca uwagę, że jeden z najlepiej zachowanych szkieletów Nanotyrannusa zamiast trafić do muzeum, może zostać zamknięty w prywatnym magazynie.

W przypadku Jodi znaczenie ma także możliwość tworzenia replik. Szkielet sprzedano wraz z pełnymi prawami do jego wykorzystania, co pozwala nowemu właścicielowi produkować i sprzedawać kopie. Nie zastąpią one jednak oryginału, który może skrywać informacje istotne dla rozstrzygnięcia sporu o miejsce Nanotyrannusa w ewolucji dinozaurów.

Dopóki nie wiadomo, kto kupił skamieniałość i czy udostępni ją naukowcom, pozostaje pytanie, czy ten wyjątkowy okaz pomoże lepiej poznać prehistoryczne drapieżniki, czy stanie się przede wszystkim kosztowną ozdobą prywatnej kolekcji.

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