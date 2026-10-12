Moneta, która początkowo zmyliła badaczy

Niezwykły przedmiot zidentyfikowała archeolożka Anne Skogsfjord podczas katalogowania znalezisk ze skarbu Mørstad. Początkowo monetę uznano za anglosaską i wstępnie przypisano do grupy egzemplarzy bitych za panowania Ethelreda II i dopiero analiza napisu pozwoliła ustalić jej prawdziwe pochodzenie.

Widnieje na niej inskrypcja "ONLAF R+ NORMANORV", oznaczająca "Olaf, król Norwegów", a na awersie przedstawiono władcę w charakterystycznym stożkowatym hełmie, dlatego ten typ monety bywa nazywany "Spiczastym Hełmem". Rewers zdobią z kolei krzyż oraz chrześcijańska formuła religijna.

Świadectwo chrystianizacji Norwegii

Moneta powstała około 1024-1028 roku, pod koniec epoki wikingów, a jej symbolika nie była przypadkowa. Jak wskazuje profesor numizmatyki Svein H. Gullbekk, Olaf wykorzystywał mennictwo do umacniania swojej pozycji oraz legitymizowania nowej wiary. Wizerunek króla i chrześcijańskie symbole podkreślały jego aspiracje do roli władcy na miarę innych chrześcijańskich monarchów Europy.

Warto podkreślić, że zabytek jest wyjątkowo rzadki, bo do naszych czasów przetrwało mniej niż 20 monet przypisywanych Olafowi Haraldssonowi, a większość odnaleziono poza Norwegią. Wcześniej znano zaledwie cztery egzemplarze tego konkretnego typu, w tym tylko jeden znaleziony na terenie kraju.

Skarb może liczyć nawet 6000 monet

Badacze zwrócili uwagę również na drobne nacięcia widoczne po obu stronach monety. Nie są one przypadkowym uszkodzeniem, ponieważ w średniowieczu w ten sposób sprawdzano zawartość srebra, co sugeruje, że pieniądz wielokrotnie zmieniał właścicieli, zanim trafił do skarbu.

Skarb Mørstad odkryto w kwietniu, a najnowsze szacunki mówią już o około 5500 monetach. Naukowcy nie wykluczają jednak, że ich liczba przekroczy 6000, bo katalogowanie znaleziska nadal trwa, a każdy egzemplarz wymaga szczegółowych oględzin i dokumentacji. Moneta świętego Olafa ma zostać zaprezentowana na wystawie w Muzeum Historycznym, której otwarcie zaplanowano na 20 listopada.