W skrócie Archeolodzy sfinalizowali prace na terenie gminy Baranów, gdzie powstanie lotnisko Port Polska, odkrywając tam nekropolię z okresu kultury przeworskiej.

Badania objęły ponad 100 arów terenu, wykazując, że cmentarzysko było użytkowane przez lokalną społeczność przez okres około 200-300 lat w czasach rzymskich.

W miejscu odkryto tysiące zabytków, w tym broń, ozdoby i przedmioty codziennego użytku, a także liczne urny z prochami zmarłych pochodzące z pochówków ciałopalnych.

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Port Polska to nowe lotnisko, które powstanie na terenach należących do gminy Baranów. Już wcześniej odkryto tam historyczne cmentarzysko i miało to miejsce na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Teraz zakończono dokładne badania archeologiczne, które zlecono przed budową nowego portu lotniczego.

Cmentarzysko z czasów rzymskich w gminie Baranów

Historyczne cmentarzysko zostało odkryte kilkadziesiąt lat temu w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych przez mgr Stefana Woydę. Wtedy udało się natrafić na fragmenty ceramiki oraz przepalone ludzkie kości. Dzięki pracom zleconym przez Port Polska udało się przeprowadzić gruntowane badania archeologiczne.

Wstępne badania rozpoczęto w 2023 r. i początkowo obejmowały tylko kilka arów powierzchni. Szybko się jednak okazało, że cmentarzysko jest znacznie rozleglejsze i potrzeba rozszerzyć zakres prac. Ostatecznie przebadano ponad 100 arów terenu. Dzięki temu nekropolia została zidentyfikowana w całości.

Badania wykazały, że historyczne cmentarzysko pochodzi z czasów rzymskich i było użytkowane przez lokalną ludność przez około 200-300 lat. Była to tak zwana kultura przeworska zamieszkująca przede wszystkim tereny należące dziś do Polski między III w. p.n.e. a V w. n. e.

Odkryto liczne zabytki oraz spalone szczątki ludzi

W tamtejszym okresie dominował pochówek ciałopalny. To oznacza, że ludzkie zwłoki były spalane i następnie umieszczano prochy w specjalnych urnach w postaci glinianych naczyń. Dlatego pod Baranowem znaleziono najwięcej szczątków tego typu.

Wraz ze zmarłymi chowano także różne przedmioty. W przypadku mężczyzn była to nierzadko broń w postaci mieczy czy toporów. Natomiast z ciałami kobiet składano ozdoby oraz przedmioty codziennego użytku.

W trakcie prowadzonych na cmentarzysku badań archeologicznych znaleziono liczne zabytki w liczbie kilku tysięcy sztuk. Wśród nich są m.in. wisior w kształcie półksiężyca, zapinki do spinania szat czy koraliki.

Badania archeologiczne przed budową lotniska Port Polska

Badania zostały zlecone przez Port Polska przed rozpoczęciem prac budowlanych pod nowe lotnisko pod Baranowem. Sam teren był wcześniej użytkowany rolniczo, co doprowadziło do zniszczenia części obiektów znajdujących się bliżej powierzchni.

Na miejscu zdjęto wierzchnią warstwę humusu, co pozwoliło na dalsze kontynuowanie prac z odpowiednią dbałością. Na miejscu wykorzystano m.in. wykrywacze metalu, drony czy specjalne narzędzia ułatwiające analizę znalezionych zabytków.