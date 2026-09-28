Nor'easter w USA. Zniszczenia i... odkrycia

Nor'easter, gwałtowna burza pozatropikalna, nazywana tak od kierunku wiatrów wiejących z północnego wschodu, ponownie nawiedziła atlantyckie wybrzeże USA. Ekstremalna pogoda doprowadziła do licznych zniszczeń, są osoby poszkodowane.

Burza łamie drzewa, uszkadza domy, powódź porywa samochody. Według CNN ponad 100 tys. ludzi w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych zostało bez prądu. Ponadto ulewa zniszczyła też North Carolina Highway 12, jedyną drogę do wyspy Hatteras w Karolinie Północnej, odcinając mieszkańców od stałego lądu. W związku z tym uruchomiono awaryjne połączenia promowe.

Na innej wyspie - Nantucket w Massachusetts - oprócz lżejszych zniszczeń i paraliżu komunikacyjnego doszło poza tym do niespodziewanego odkrycia. Sztorm odsłonił bowiem duży fragment wraku statku.

Potężna burza odsłoniła fragmenty statku z XIX wieku

"Sztorm odsłonił fragmenty historii wyspy", podaje lokalny serwis informacyjny "Nantucket Current".

Ekstremalne fale i silna erozja plaży na południowym brzegu wyspy Nantucket odsłoniły bowiem sporą część wraku drewnianego statku. Fragment wraku po raz pierwszy został zauważony w weekend przez Davida DeHarta.

Wstępna analiza znaleziska przyniosła pierwsze ustalenia. Najprawdopodobniej jest to jednostka z XIX wieku.

Zdaniem ekspertów wiele wskazuje na to, że są to pozostałości szkunera towarowego Warren Sawyer, który osiadł na mieliźnie w rejonie plaży Miacomet na Nantucket w grudniu 1884 roku.

Statek przewoził ładunek bawełny i żelaza, płynąc z Nowego Orleanu (Luizjana) do Bostonu (Massachusetts). Był już blisko celu, gdy został zepchnięty z kursu w wyniku sztormu. Relacja z katastrofy zachowała się, stąd wiadomo, że mieszkańcy Nantucket pomagali ratować załogę.

- Kapitan Edwin L. Saunders i jego siedmiu ludzi zostali uratowani w ciągu godziny przez załogę stacji ratunkowej Surfside, pomimo gwałtownego kołysania szkunera na falach. Przez następne dwa tygodnie, zanim wrak się rozbił, mieszkańcy wyspy pracowali nad rozładowaniem ładunku statku i ratowaniem jego wyposażenia - podaje Nantucket Historical Association.

Statek ulegał coraz większym zniszczeniom. Fragmenty wraku pozostały zagrzebane na plaży. Josiah Freeman or E.B. Robinson, Nantucket, Public domain, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Ponowne odkrycie znanego wraku. To Warren Sawyer

Odkrycie może zatem nie być całkowitą nowością. Na tym samym obszarze już w 2022 r. i 2023 r. znaleziono bowiem elementy statku, który zidentyfikowano jako Warren Sawyer.

Według "Nantucket Current" nor'easter spowodował teraz znaczącą erozję w rejonie i mógł po prostu odsłonić ponownie te same fragmenty rozpoznanego lata temu szkunera.

- To dokładnie ta sama sytuacja, w jakiej znajdował się wrak, który widzieliśmy w 2022 roku - powiedział David Robinson, dyrektor i główny archeolog w Massachusetts Board of Underwater Archeological Resources (BUAR), w wywiadzie dla Nantucket Current. - I jest w tym samym miejscu, więc logicznym wnioskiem, opartym na tym, co do tej pory widziałem na zdjęciach i na filmie, jest to, że to ten sam wrak, który zidentyfikowaliśmy w 2022 roku jako częściowo zachowane szczątki wraku szkunera Warren Sawyer.



