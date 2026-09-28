Nor'easter w USA. Zniszczenia i... odkrycia
Nor'easter, gwałtowna burza pozatropikalna, nazywana tak od kierunku wiatrów wiejących z północnego wschodu, ponownie nawiedziła atlantyckie wybrzeże USA. Ekstremalna pogoda doprowadziła do licznych zniszczeń, są osoby poszkodowane.
Burza łamie drzewa, uszkadza domy, powódź porywa samochody. Według CNN ponad 100 tys. ludzi w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych zostało bez prądu. Ponadto ulewa zniszczyła też North Carolina Highway 12, jedyną drogę do wyspy Hatteras w Karolinie Północnej, odcinając mieszkańców od stałego lądu. W związku z tym uruchomiono awaryjne połączenia promowe.
Na innej wyspie - Nantucket w Massachusetts - oprócz lżejszych zniszczeń i paraliżu komunikacyjnego doszło poza tym do niespodziewanego odkrycia. Sztorm odsłonił bowiem duży fragment wraku statku.
Potężna burza odsłoniła fragmenty statku z XIX wieku
"Sztorm odsłonił fragmenty historii wyspy", podaje lokalny serwis informacyjny "Nantucket Current".
Ekstremalne fale i silna erozja plaży na południowym brzegu wyspy Nantucket odsłoniły bowiem sporą część wraku drewnianego statku. Fragment wraku po raz pierwszy został zauważony w weekend przez Davida DeHarta.
Wstępna analiza znaleziska przyniosła pierwsze ustalenia. Najprawdopodobniej jest to jednostka z XIX wieku.
Zdaniem ekspertów wiele wskazuje na to, że są to pozostałości szkunera towarowego Warren Sawyer, który osiadł na mieliźnie w rejonie plaży Miacomet na Nantucket w grudniu 1884 roku.
Statek przewoził ładunek bawełny i żelaza, płynąc z Nowego Orleanu (Luizjana) do Bostonu (Massachusetts). Był już blisko celu, gdy został zepchnięty z kursu w wyniku sztormu. Relacja z katastrofy zachowała się, stąd wiadomo, że mieszkańcy Nantucket pomagali ratować załogę.
- Kapitan Edwin L. Saunders i jego siedmiu ludzi zostali uratowani w ciągu godziny przez załogę stacji ratunkowej Surfside, pomimo gwałtownego kołysania szkunera na falach. Przez następne dwa tygodnie, zanim wrak się rozbił, mieszkańcy wyspy pracowali nad rozładowaniem ładunku statku i ratowaniem jego wyposażenia - podaje Nantucket Historical Association.
Ponowne odkrycie znanego wraku. To Warren Sawyer
Odkrycie może zatem nie być całkowitą nowością. Na tym samym obszarze już w 2022 r. i 2023 r. znaleziono bowiem elementy statku, który zidentyfikowano jako Warren Sawyer.
Według "Nantucket Current" nor'easter spowodował teraz znaczącą erozję w rejonie i mógł po prostu odsłonić ponownie te same fragmenty rozpoznanego lata temu szkunera.
- To dokładnie ta sama sytuacja, w jakiej znajdował się wrak, który widzieliśmy w 2022 roku - powiedział David Robinson, dyrektor i główny archeolog w Massachusetts Board of Underwater Archeological Resources (BUAR), w wywiadzie dla Nantucket Current. - I jest w tym samym miejscu, więc logicznym wnioskiem, opartym na tym, co do tej pory widziałem na zdjęciach i na filmie, jest to, że to ten sam wrak, który zidentyfikowaliśmy w 2022 roku jako częściowo zachowane szczątki wraku szkunera Warren Sawyer.