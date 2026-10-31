Badania w Yellowstone. Nowe dane o supererupcji

Yellowstone, najstarszy park narodowy na świecie, to fenomen na skalę światową, znany ze swoich gorących źródeł i gejzerów. Obszar usytuowany na ogromnym wulkanicznym płaskowyżu, pod którym znajduje się rozległa komora magmowa, pozostaje nie tylko wielką atrakcją, ale i stałym tematem badań.

Najnowsze informacje amerykańskiej federalnej agencji naukowo-badawczej United States Geological Survey (USGS) dotyczą badania obszaru Lava Creek Tuff, który uformował się podczas potężnego wybuchu około 640 tys. lat temu. Ówczesna erupcja doprowadziła do powstania kaldery Yellowstone - Lava Creek Tuff zajmuje powierzchnię ponad 7500 km2 wokół niej.

W nowych badaniach naukowcy skupili się na analizie próbek z tego rejonu - badane minerały, które zachowały się w skałach, dostarczyły nowej wiedzy na temat erupcji sprzed ok. 640 tys. lat.

Zbadali skały z Yellowstone. Wyniki podważają wieloletnie przekonania

Podczas ogromnej erupcji w Yellowstone powstały skały, które przez lata naukowcy dzielili na dwie grupy - A i B. Podział ten powstał w latach 60. XX wieku, podczas mapowania Lava Creek Tuff. Badacze zauważyli, że osady różnią się pewnymi cechami i na tej podstawie dokonali podziału.

Jedną z takich wskazówek dotyczących rozróżnienia na grupy A i B był minerał z grupy amfiboli. Według wcześniejszego podziału miał on występować tylko w skałach typu A. Badacze uznali, że taki podział może odzwierciedlać, jak magma zasilała erupcję - to pomagało odtworzyć historię tego, co działo się pod wulkanem.

Teraz naukowcy przeprowadzili nowe analizy - a badane złoża nie pasowały w pełni do żadnej grupy. Eksperci w ogromnym projekcie przebadali ponad 100 próbek skał i odkryli, że ukryte w nich kryształy nie potwierdzają jednoznacznie dotychczasowego sposobu klasyfikacji.

- Wyobraź sobie, że korzystasz z tej samej mapy przez dekady, a potem odkrywasz, że jedna z linii na niej nigdy tak naprawdę nie istniała. Właśnie to sugerują nowe badania dotyczące Lava Creek Tuff - informuje obserwatorium USGS.

Ponadto, niektóre fragmenty skał, które dotychczas przypisywano efektom tej konkretnej erupcji sprzed ok. 640 tys. lat, w rzeczywistości wywodzą się z odrębnego epizodu wulkanicznego.

- Odkrycia te rodzą ważne pytanie: jeśli niektórych złóż Lava Creek Tuff nie można zaklasyfikować do grupy A lub B, to czy dwuczłonowy model jest nadal najlepszym sposobem na podział supererupcji Yellowstone? - zaznaczają badacze.

W ten sposób kryształy zachowane w skałach pomogły podważyć wieloletni model opisujący jedną z największych erupcji w historii Yellowstone.

- Lava Creek Tuff wydaje się rejestrować bardziej złożoną historię erupcji niż sugeruje tradycyjny model dwuczłonowy. W przyszłości naukowcy będą musieli ponownie przemyśleć podział złoża, nakreślić nowe linie na mapie i ponownie przeanalizować wcześniejsze interpretacje erupcji i magm - podaje komunikat USGS.

Wyniki analiz zostały opublikowane na łamach "Journal of Volcanology and Geothermal Research".



