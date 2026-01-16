Potężna supernowa. Mogła doprowadzić do powstania podwójnej czarnej dziury

Astronomowie zaobserwowali potężną eksplozję w kosmosie. Supernowa sklasyfikowana pod nazwą SN 2022esa wybuchła i mogła doprowadzić do nietypowego zjawiska. To podwójna czarna dziura, która znalazła się w układzie podwójnym. Zdarzenie miało miejsce w galaktyce oddalonej od nas o kilkaset mln lat świetlnych.

Supernowe to jedne z najbardziej fenomenalnych zjawisk zachodzących w kosmosie. Astronomowie zaobserwowali nietypowe zdarzenie, do którego doszło w galaktyce 2MFGC 13525. Jest ona oddalona od Ziemi o około 320 mln lat świetlnych. Co tam się stało?

Supernowa sklasyfikowana SN 2022esa jest prawdopodobnie efektem wybuchu wielkiej gwiazdy Wolfa-Rayeta. Naukowcy postanowili przyjrzeć się dokładniej temu zdarzeniu. Do badań wykorzystano 8,2-metrowy teleskop Subaru znajdujący się w Obserwatorium Mauna Kea na Hawajach oraz teleskop Seimei w Japonii.

Astronomowie zauważyli, że supernowa charakteryzowała się wyraźnym i stabilnym okresem trwającym około miesiąca. Taka stałość występuje w układach podwójnych. To oznacza, że eksplodująca gwiazda Wolfa-Rayeta znajdowała się w towarzystwie innej masywnej gwiazdy lub czarnej dziury.

Jeśli scenariusz potwierdziłby się, to w obszarze SN 2022esa mógł powstać układ podwójny czarnych dziur. Zjawisko, które jest rzadkie i dla astronomów jest idealnym obiektem do prowadzenia dalszych obserwacji.

To może być przełom w badaniach układów podwójnych czarnych dziur

Astronomowie nie kryją podekscytowania własnym odkryciem i mówią, że dalsze badania mogą mieć bardzo duże znaczenie dla poznania układów podwójnych czarnych dziur.

Losy masywnych gwiazd, narodziny czarnej dziury, a nawet układ podwójny czarnej dziury, to bardzo ważne pytania w astronomii 
wyjaśnia w oświadczeniu kierownik zespołu, Keiichi Maeda z Uniwersytetu w Kioto.

"Nasze badanie wyznacza nowy kierunek w zrozumieniu całej historii ewolucji masywnych gwiazd w kierunku powstawania układów podwójnych czarnych dziur" - dodaje Keiichi Maeda z Uniwersytetu w Kioto.

Badania są ciekawe również z innego punktu widzenia. To wykorzystanie dwóch różnych teleskopów do badań jednego zdarzenia, co wpływa na możliwość zebrania większej ilości cennych danych. Dla przykładu teleskop Seimei zapewnia elastyczność i szybki czas reakcji. Natomiast teleskop Subaru wyróżnia się dużą czułością. Połączenie obserwatoriów o różnych zastosowania otwiera nowe możliwości.

