Badacze przeprowadzili niewielkie badanie pilotażowe, w którym analizowali lotne związki organiczne (VOC) obecne na skórze. To substancje powstające m.in. w wyniku naturalnych procesów metabolicznych, które mogą wydostawać się z organizmu wraz z potem, oddechem czy sebum. Ich skład nie jest jednak stały, bo wpływają na niego między innymi dieta, przyjmowane leki, środowisko, a także choroby.

Naukowcy zajrzeli do pępka, nosa i ucha

Zespół kierowany przez Thorstena Graunke z niemieckiego Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS postanowił sprawdzić, czy charakterystyczny "chemiczny podpis" organizmu można wykorzystać do rozpoznawania chorób. W eksperymencie uczestniczyły 24 osoby: sześć z chorobą Parkinsona, sześć z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, sześć z COVID-19 oraz sześć zdrowych osób.

Od każdego uczestnika pobrano próbki z trzech miejsc - wnętrza nosa, okolic małżowiny usznej oraz pępka. Każde miejsce przecierano sterylnym wymazem przez około 10 sekund, a próbki następnie zamrażano i poddawano analizie laboratoryjnej. Wybór tych obszarów nie był jednak przypadkowy, ponieważ są one stosunkowo łatwo dostępne, a jednocześnie mniej narażone na kontakt z perfumami, mydłem czy innymi substancjami mogącymi zaburzać analizę zapachu ciała.

Laser zamiast zwykłego wąchania

Do badania wykorzystano laserową spektroskopię fotoakustyczną. Zasada jej działania jest bardzo interesująca, gdyż próbkę umieszcza się w specjalnym uchwycie, a następnie przepuszcza przez nią bardzo czyste powietrze. Uwolnione w ten sposób związki chemiczne trafiają do spektrometru, gdzie laser podczerwony oświetla próbkę różnymi długościami fali.

Poszczególne cząsteczki pochłaniają promieniowanie w charakterystyczny sposób, a pochłonięta energia powoduje niewielkie zmiany temperatury i ciśnienia gazu. Aparatura rejestrowała powstające w ten sposób fale akustyczne i w efekcie naukowcy otrzymywali coś w rodzaju chemicznego odcisku palca badanego materiału - następnie za pomocą analizy statystycznej szukali podobieństw pomiędzy próbkami.

Pępek rzeczywiście pokazał różnice

Najwyraźniejsze różnice zaobserwowano w próbkach pobranych z nosa i pępka, a szczególnie interesujące okazały się te drugie, gdyż u zdrowych osób oraz uczestników z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi tworzyły wyraźnie odrębne grupy. Próbki osób z chorobą Parkinsonem i COVID-19 również wykazywały charakterystyczne wzorce, choć częściowo się nakładały.

Badacze wykonali również dodatkową próbę, dwa tygodnie po pierwszym pomiarze pobrali próbki od kolejnych trzech osób z chorobą Parkinsona i ich wyniki były zbliżone do pierwotnej grupy pacjentów z parkinsonem. To interesujący sygnał, choć jeszcze zbyt słaby, by mówić o nowej metodzie diagnostycznej, ponieważ trzy osoby to zdecydowanie za mało, aby wyciągać wiążące wnioski.

Jeśli jednak wynik ten potwierdzą badania przeprowadzone na większą skalę, w przyszłości możliwe byłoby stworzenie znacznie mniejszych i tańszych urządzeń analizujących chemiczny profil ludzkiego ciała.