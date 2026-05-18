W skrócie Nowe zdjęcia z orbitera Mars Express ukazują skutki pradawnych powodzi na powierzchni Marsa.

Obrazy przedstawiają region Shalbatana Vallis, który według naukowców został ukształtowany przez powodzie około 3,5 miliarda lat temu.

Regiony takie jak Shalbatana Vallis pozwalają badaczom lepiej poznać wilgotną przeszłość Marsa i jego zmieniający się klimat.

Mars to obecnie suchy i jałowy świat, ale naukowcy nie mają złudzeń związanych z przeszłością Czerwonej Planety. Kilka mld lat temu jej powierzchnię w dużym stopniu wypełniała wody. Nowe zdjęcia uchwycone przez orbiter należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) ujawniają, że występowały tam nawet powodzie.

Skutki pradawnych powodzi uchwycone przez orbiter Mars Express agencji ESA

Europejska Agencja Kosmiczna udostępniła nowe zdjęcia, które zostały uchwycone przez orbiter Mars Express. Na obrazach widać region Shalbatana Vallis, czyli rozległy system kanałów marsjańskich w pobliżu równika planety, rozciągający się na około 1300 kilometrów.

Zdjęcia przechwycone z użyciem instrumentu High Resolution Stereo Camera (HRSC) sondy Mars Express i można na nich dostrzec chaotyczny krajobraz. Uczeni twierdzą, że obszar Shalbatana Vallis został ukształtowany w wyniku pradawnych powodzi, do których doszło w tym miejscu Czerwonej Planety. Kiedy to się stało? Naukowcy uważają, że kataklizm wystąpił około 3,5 mld lat temu.

Region Shalbatana Vallis sfotografowany przez orbiter Mars Express. ESA/DLR/FU Berlin (ESA Standard Licence) materiał zewnętrzny

Ten rodzaj terenu jest powszechny na Marsie i został już wcześniej uchwycony przez sondę Mars Express

Z informacji przekazanych przez Europejską Agencję Kosmiczną wynika, że teren został wyrzeźbiony w wyniku zapadnięcia się powierzchni. Główny kanał widoczny na zdjęciach ma około 10 kilometrów szerokości i opada na głębokość około 500 metrów.

Region Shalbatana Vallis powstał w wyniku pradawnych powodzi na Marsie około 35 mld lat temu. ESA/DLR/FU Berlin (ESA Standard Licence) materiał zewnętrzny

Shalbatana Vallis odkrywa przeszłość planety Mars

Dla naukowców takie regiony jak Shalbatana Vallis są szczególnie cenne. W tego typu miejscach zachowały się dowody wskazujące na przeszłość Marsa. Czerwona Planeta kilka mld lat temu miała inny klimat i była znacznie wilgotniejsza niż dziś.

Kanał opada w kierunku Chryse Planitia, czyli jednego z najniższych regionów na powierzchni Marsa. Wielu uczonych uważa, że w tym miejscu planety w przeszłości występował pradawny ocean.

Mars Express to jedna z najdłużej obecnych na orbicie Czerwonej Planety misji. Sonda bada ten świat od ponad dwóch dekad. Start odbył się w czerwcu 2003 r.

