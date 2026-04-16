Powstaje nowy reaktor fuzyjny w Europie. Ważna umowa podpisana

Brytyjczycy tworzą swój reaktor fuzyjny

Reaktory fuzyjne uznawane są za jedne z najbardziej obiecujących źródeł energii w przyszłości. Niemniej konstrukcyjnie stanowią wielkie wyzwanie inżynieryjne, gdyż do działania wykorzystują potężne pola magnetyczne, które utrzymują i kontrolują plazmę w ogromnych temperaturach. De facto te reaktory generują energię poprzez symulację procesów, jakie zachodzą na Słońcu. Dlatego każdy krok w kierunku rozwoju tej technologii to wielkie osiągnięcie, na które pozwolić mogą sobie tylko najbardziej rozwinięte państwa.

Jednym z nich jest Wielka Brytania, w której rozwijany jest program STEP (Spherical Tokamak for Energy Production), który zakłada stworzenie prototypowego reaktora fuzyjnego m.in. do testów technologicznych. Teraz firma UK Fusion Energy Ltd (UKFE), która jest głównym wykonawcą w tym programie, przyznała spółce Tokamak Energy kontrakt o wartości 70 mln funtów na prace inżynieryjne związane z układami magnesów, które trafią do tokamaka ST40.

Zgodnie z umową Tokamak Energy będzie pełnić funkcję partnera systemowego w zakresie magnesów do marca 2029, współpracując ze zintegrowanym zespołem UKFE nad architekturą i inżynierią systemów tokamakowych oraz integracją elementów stykających się z plazmą.

Synteza termojądrowa to energia przyszłości

Nowa umowa ma pomóc w rozwoju sferycznego tokamaka ST40 od UKFE, który wykazał się wysoką wydajnością plazmy, osiągając prąd plazmowy rzędu 1 megaampera. System ten odtwarza warunki magnetyczne istotne dla syntezy jądrowej na poziomie pełnej konfiguracji tokamaka, oferując platformę do testowania zachowania magnesów w realistycznych warunkach.

Oczekuje się, że partnerstwo pomiędzy UKFE a Tokamak Energy pozwoli ograniczyć ryzyko związane z opracowywaniem magnesów, co stanowi jedną z głównych przeszkód w budowie działającej elektrowni termojądrowej. Wczesne testy układów chłodzenia oraz integralności konstrukcyjnej mogą pomóc usprawnić późniejsze etapy projektowania i uniknąć kosztownych zmian projektowych.

