Powstał krystaliczny płyn ze światła. Pomogli fizycy z Warszawy

W skrócie Międzynarodowy zespół naukowców, w tym fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowej Akademii Technicznej, zaobserwował stan nadstałości w temperaturze pokojowej.

Badacze wykorzystali polarytony ekscytonowe, które są kwazicząstkami powstającymi w wyniku sprzężenia światła z materią wewnątrz specjalnej mikrownęki optycznej.

Wyniki eksperymentu mogą w przyszłości przyczynić się do rozwoju nowych urządzeń fotonicznych, w tym bardzo szybkich układów obliczeniowych inspirowanych pracą mózgu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Wyobraźmy sobie materiał, który z jednej strony przypomina kryształ, a z drugiej zachowuje się jak ciecz. Ma uporządkowaną strukturę, ale jednocześnie może przepływać bez oporu. Taki stan materii nazywa się nadstałością. Tak, brzmi to dość abstrakcyjnie, ale właśnie udało się go zaobserwować w eksperymencie przeprowadzonym przez międzynarodowy zespół naukowców, w którym uczestniczyli badacze z Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowej Akademii Technicznej.

Doświadczenie jest szczególnie interesujące z jeszcze jednego powodu. Podobne zjawiska obserwowano wcześniej przede wszystkim w gazach schłodzonych do temperatur bliskich zera absolutnego. Tym razem naukowcy uzyskali nową fazę materii kwantowej w temperaturze pokojowej.

Zamiast zwykłej materii wykorzystali światło

Badacze nie pracowali z typowymi atomami, ale wykorzystali polarytony ekscytonowe. To niezwykłe kwazicząstki powstające ze sprzężenia światła z materią wewnątrz mikrownęki optycznej. Żyją zaledwie kilka pikosekund, ale w tym czasie potrafią utworzyć kondensat Bosego-Einsteina i zachowywać się jak kwantowa ciecz.

Naukowcy umieścili specjalnie przygotowany ciekły kryształ w mikroskopijnej komorze optycznej, którą pokryli organicznym półprzewodnikiem. Tak powstał układ pozwalający światłu silnie oddziaływać z materią bez konieczności stosowania ekstremalnego chłodzenia.

Faza nadstała (supersolid) to niezwykły stan materii, który łączy nadciekłość ze spontanicznym tworzeniem się okresowej, przypominającej kryształ struktury Wizualizacja: Marcin Muszyński, Wydział Fizyki UW materiał prasowy

- Nasze mikrownęki optyczne mogą pracować nawet w temperaturze około 60°C - mówi prof. Wiktor Piecek z Wojskowej Akademii Technicznej, odpowiedzialnej za przygotowanie struktur ciekłokrystalicznych.

Paradoksy fizyki, w które trudno uwierzyć. Dasz radę? [QUIZ] Rozpocznij quiz

Światło samo tworzyło uporządkowany wzór

Skąd wiadomo, że naukowcy rzeczywiście uzyskali nadstałość? Wskazówką były prążki widoczne w świetle emitowanym przez badaną próbkę. Ich regularny układ świadczył o tym, że powstała uporządkowana struktura przypominająca kryształ.

Co ciekawe, po każdym impulsie lasera prążki pojawiały się w innym miejscu. Układ samodzielnie wybierał więc jeden z możliwych sposobów uporządkowania. W fizyce takie zjawisko nazywa się spontanicznym złamaniem symetrii.

- Teoria przewidywała, że nadstała faza będzie mogła przyjmować różne równoważne konfiguracje. Dokładnie to zaobserwowaliśmy - wyjaśnia prof. Guillaume Malpuech z francuskiego CNRS.

Wyniki opublikowane w czasopiśmie "Science Advances" mogą mieć znaczenie dla rozwoju nowych urządzeń fotonicznych. Chodzi między innymi o bardzo szybkie elementy optyczne, układy obliczeniowe inspirowane pracą mózgu oraz wyjątkowo czułe czujniki.

Źródło: Wydział Fizyki UW

Publikacja: Marcin Muszyński et al.,Observation of a supersolid phase in a spin-orbit coupled exciton-polariton Bose-Einstein condensate. Sci. Adv.12, 2026. DOI:10.1126/sciadv.aee4875



