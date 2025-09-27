Powstała największa symulacja wszechświata w historii. Miliardy galaktyk

Największa symulacja wszechświata nazwie Flagship 2 została udostępniona przez Konsorcjum Euclid, które zarządza teleskopem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zawiera ona aż 3,4 mld galaktyk i śledzi oddziaływania grawitacyjne ponad 4 bln cząstek. Teleskop Euclid docelowo ma przeskanować aż 1/3 nocnego nieba.

Największa symulacja wszechświata. Zawiera 3,4 mld galaktyk.
Największa symulacja wszechświata. Zawiera 3,4 mld galaktyk.ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi, CC BY-SA 3.0 IGOmateriał zewnętrzny

Teleskop Euclid, który należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), wystrzelono w kosmos latem 2023 r. Potem rozpoczął badania, które polegają na mapowaniu milionów galaktyk, co ma pozwolić na zrozumienie rozkładu ciemnej energii i ciemnej materii. Na podstawie zebranych danych powstała największa symulacja wszechświata.

Flagship 2 to największa symulacja wszechświata w historii

Flagship 2 to największa symulacja wszechświata, która została udostępniona przez Konsorcjum Euclid. Jest to specjalna grupa międzynarodowa złożona z naukowców i innych specjalistów, która odpowiada za zarządzanie teleskopem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Obserwatorium przechwytuje mnóstwo danych i stąd powstała potrzeba stworzenia odpowiedniego algorytmu.

Symulacja Flagship 2 opiera się na algorytmie opracowanym przez astrofizyka Joachima Stadela z Uniwersytetu w Zurychu (UZH), który już w 2019 r. wykorzystał superkomputer Piz Daint (wtedy trzeci najwydajniejszy na świecie), co pozwoliło na stworzenie wirtualnego modelu wszechświata.

Te symulacje są kluczowe dla przygotowania analizy danych Euclid 
powiedział w oświadczeniu astrofizyk Julian Adamek z UZH, który współpracował przy projekcie.

Największa symulacja wszechświata udostępniona przez Konsorcjum Euclid zawiera aż 3,4 mld galaktyk oraz śledzi oddziaływania grawitacyjne ponad 4 bln cząstek.

Teleskop Euclid ma podważyć wiedzę o wszechświecie

Teleskop Europejskiej Agencji Kosmicznej ma docelowo przeskanować około 1/3 nieba. W ten sposób zostaną zebrane ogromne ilości danych. Standardowy model kosmologiczny zakłada, że ciemna energia jest stała i to zakładają obecne symulacje związane z ekspansją wszechświata w czasie. Czy jednak na pewno tak jest? Uczeni nie mają złudzeń i dzięki misji Euclid być może zostanie to podważone.

Teleskop kosmiczny Euclid
Teleskop kosmiczny EuclidESA. Acknowledgement: Work performed by ATG under contract for ESA., CC BY-SA 3.0 IGOmateriały prasowe

W ramach misji uda się nawet zmapować obiekty sprzed 10 mld lat (wszechświat ma około 13,8 mld lat) i być może okaże się, że dotychczasowa nauka była w błędzie.

Możemy zobaczyć, jak wszechświat rozszerzał się w tym czasie i sprawdzić, czy ta stała rzeczywiście pozostała stała 
dodał Adamek.

Jest to o tyle prawdopodobne, że już teraz widać pewne "pęknięcia" w modelu standardowym, na co uwagę zwraca Joachim Stadel.

***

Zobacz również:

Quizy

Karol Kubak
Karol Kubak
