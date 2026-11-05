Poziom morza wokół Irlandii rośnie coraz szybciej. Nowe badania nie pozostawiają złudzeń

W skrócie Naukowcy z Maynooth University odkryli, że poziom morza wokół Irlandii podnosi się znacznie szybciej niż przez większość ubiegłego stulecia.

Analiza danych z lat 1925–2024 wskazuje na wyraźne przyspieszenie wzrostu poziomu wód, które jest szczególnie zauważalne od początku XXI wieku.

Różnice w tempie podnoszenia się poziomu morza na wybrzeżu wynikają z lokalnych warunków środowiskowych oraz ruchów geologicznych samego lądu.

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Zmiany klimatu coraz wyraźniej wpływają na poziom oceanów. Jednak nie jest to problem, który wszędzie wygląda tak samo. Najnowsze badania naukowców z Maynooth University pokazują, że w ostatnich latach podnoszenie się poziomu morza wyraźnie przyspieszyło m.in. wokół Irlandii. Obecne tempo zmian jest najwyższe od co najmniej 100 lat.

Badacze postanowili sprawdzić, jak sytuacja wyglądała na przestrzeni całego stulecia. W tym celu przeanalizowali pomiary z sześciu lokalizacji, korzystając między innymi z archiwalnych zapisów z Cork, Tarbert i Galway. Część historycznych danych przez lata istniała wyłącznie na papierze. Naukowcy musieli więc najpierw przenieść je do postaci cyfrowej, aby można było zestawić je z nowszymi obserwacjami.

Wyniki opublikowane w czasopiśmie Ocean Science obejmują okres od 1925 do 2024 roku. Pokazują, że szczególnie wyraźne przyspieszenie wzrostu poziomu morza nastąpiło po 2000 roku. Dzisiejsze tempo jest kilkukrotnie wyższe niż średnia obserwowana przez większość XX wieku.

Nie wszędzie sytuacja wygląda tak samo

Co ciekawe, zmiany nie przebiegają identycznie na całym irlandzkim wybrzeżu. W analizowanym okresie najwolniejsze długoterminowe tempo wzrostu odnotowano w Belfaście, a najszybsze w Tarbert w hrabstwie Kerry.

Skąd biorą się te różnice? Znaczenie mają między innymi lokalne warunki środowiskowe, czy nawet ruchy samego lądu. Niektóre obszary mogą się bowiem nieznacznie podnosić albo obniżać, co wpływa na pomiary poziomu morza względem wybrzeża.

Naukowcy zauważyli też, że od lat 90. irlandzkie pomiary coraz bardziej przypominają globalny trend wzrostu poziomu oceanów. To kolejny sygnał, że kraj nie jest wyjątkiem od zmian zachodzących na całym świecie.

Dla Irlandii nie są to wyłącznie statystyki

Jak wyjaśnia dr Patrick McLoughlin z ICARUS Climate Research Center, tak długi zapis pomiarów pozwala znacznie lepiej zrozumieć skalę zachodzących zmian.

Rosnący poziom morza oznacza większe wyzwania dla nadmorskich miejscowości, infrastruktury i instytucji odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne. Im szybciej zmienia się sytuacja, tym trudniej przygotować wybrzeże na przyszłe zagrożenia.

Badanie pokazuje też, jak ważne jest prowadzenie wieloletnich obserwacji. Bez odtworzenia dawnych pomiarów naukowcy mieliby znacznie mniej danych, by ocenić, jak bardzo przyspieszyły współczesne zmiany.

Źródło: Maynooth University



