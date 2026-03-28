Badania ratunkowe na stanowisku archeologicznym w Podgórach

Kurhany, czyli mogiły w formie kopca, na terenie Polski były wznoszone przez wiele różnych społeczności na przestrzeni tysiącleci. Między innymi w woj. pomorskim, w okolicy miejscowości Podgóry w gminie Kępice, powiecie Słupsk, znajduje się stanowisko archeologiczne, gdzie odkryto takie cmentarzysko kurhanowe. Jakiś czas temu na jego terenie specjaliści rozpoczęli niezbędne prace. Przyniosły one cenne ustalenia.

- Jeden z kurhanów został poważnie zniszczony przez potok oraz potężne drzewa. To sytuacja wymagająca szybkiej reakcji, by zabezpieczyć jak najwięcej informacji o tym obiekcie - podali specjaliści na łamach profilu "Kurhanowisko w lesie".

"Efekt okazał się bardziej niż satysfakcjonujący"

Badacze wybrali się na stanowisko, aby przeprowadzić prace ratownicze. Teraz specjaliści zamieścili aktualizację na temat swoich działań w Podgórach informując, że badania doprowadziły do nowych ciekawych odkryć.

- Kilka dni temu pisaliśmy o ratunkowych badaniach częściowo zniszczonego kurhanu w Podgórach. Prace udało się już zakończyć, choć trwały znacznie dłużej, niż początkowo zakładaliśmy. Efekt okazał się jednak bardziej niż satysfakcjonujący - czytamy na profilu "Kurhanowisko w lesie".

Rozwiń

Dzięki pracom ratunkowym badacze pozyskali nowe informacje na temat tego obiektu.

- Kurhan jest z całą pewnością wczesnośredniowieczny. Ma formę owalną i taki kształt wyznacza również dookolny wieniec kamienny. Około 40 cm poniżej dolnej linii wieńca zadokumentowaliśmy dwie kamienne skrzynie grobowe z pochówkami, przykryte brukiem kamiennym - relacjonują badacze.

Wyniki prac przy uszkodzonym kurhanie

W kurhanie złożono ciała dwóch osób. Przy jednej z nich umieszczono przedmioty.

- Wewnątrz odkryto dwa pochówki: jeden osoby dorosłej, zapewne kobiety, oraz drugi dziecka. W grobie dorosłej osoby znaleziono kabłączek skroniowy i nożyk - wyjaśnili badacze.

Rozwiń

Tym samym prace prowadzone przez archeologów po raz kolejny ujawniają ślady przeszłości, stopniowo odsłaniając historie ukryte pod powierzchnią ziemi i poszerzając naszą wiedzę o życiu oraz zwyczajach ludzi, którzy dawniej zasiedlali te tereny.

