W skrócie Atlantycka południkowa cyrkulacja wymienna (AMOC) odpowiada za transport ciepła z tropików na północ i ma kluczowy wpływ na globalne warunki pogodowe.

Badania sugerują, że w scenariuszu pośrednich emisji siła AMOC może do końca stulecia zmniejszyć się o 50 proc., co zagraża stabilności klimatu na wielu kontynentach.

Mimo zagrożenia jedynie dwa z 91 przeanalizowanych krajowych planów adaptacji do zmian klimatu wspominają o AMOC, nie oferując przy tym konkretnych strategii naprawczych.

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Oceaniczny system prądów, który przenosi ciepło z tropików na północ Atlantyku, może w tym stuleciu mocno osłabnąć, a nawet się załamać. Mimo poważnych konsekwencji rządy praaktycznie nie uwzględniają tego ryzyka w planach klimatycznych.

Prądy Atlantyku mogą osłabnąć o połowę

Chodzi o AMOC, czyli atlantycką południkową cyrkulację wymienną. System działa jak oceaniczny przenośnik ciepła, tj. niesie ciepłą wodę na północ, a chłodniejszą odprowadza na południe. Wpływa na pogodę daleko poza Atlantykiem. Ocieplenie klimatu osłabia jego działanie. Pełne załamanie przed 2100 rokiem jest mało prawdopodobne, ale jedno z badań wskazuje, że w scenariuszu pośrednich emisji do końca stulecia siła AMOC może zmniejszyć się o 50 proc.

Skutki byłyby odczuwalne na wielu kontynentach. Symulacje zatrzymania cyrkulacji wskazują na osłabienie monsunu zachodnioafrykańskiego o 29 proc. i letniego monsunu w Indiach o 19 proc. Mniej deszczu oznaczałoby większe zagrożenie dla dostaw wody i produkcji żywności. Zmiany dotknęłyby też Amazonię, rybołówstwa i poziomu mórz.

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Tylko dwa kraje uwzględniają zagrożenie

Prof. Brenden Jongman i prof. Jim Hall z Uniwersytetu Oksfordzkiego przeanalizowali 91 krajowych planów adaptacji do zmian klimatu przekazanych ONZ. Tylko dwa państwa wspominają w nich o AMOC, Brazylia i Irlandia. Ale żadne nie opisuje konkretnych działań na wypadek załamania prądów.

To problem, ponieważ dzisiejsze inwestycje, takie jak zbiorniki retencyjne czy zabezpieczenia wybrzeży, mają służyć przez wiele lat. Projekt przygotowany na stopniowe zmiany opadów może okazać się nietrafiony, jeśli pora deszczowa stanie się krótsza, a deszczu będzie mniej. Podobne ryzyko dotyczy regionów zależnych od monsunów i społeczności żyjących z połowów.

Plany klimatyczne muszą uwzględniać skrajne scenariusze

Autorzy proponują, by rządy sprawdzały, jak inwestycje poradzą sobie przy silnym osłabieniu AMOC. Pomóc mogą symulacje komputerowe, elastyczne projekty i stałe monitorowanie prądów. Zmiany mogą też wpłynąć na pochłanianie CO2 przez oceany.

Nie chodzi o odwracanie uwagi od obecnych zagrożeń takich jak upały, susze i powodzi. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych wciąż jest kluczowe. Ale to, że nie znamy terminu ewentualnego załamania nie powinna jednak usprawiedliwiać pomijania go w planowaniu.

Źródło: The Conversation

Publikacja: Brenden Jongman et al., Adapting to the risk of Atlantic circulation change, Nature Sustainability (2026). DOI: 10.1038/s41893-026-01961-1



