Prawdziwa historia Vaiany. Naukowcy odkryli, co popchnęło Polinezyjczyków na ocean

Karol Kubak

Karol Kubak

Do kin trafiła aktorska wersja "Vaiany". Co ciekawe, naukowcy niedawno opublikowali badanie, które ujawniają prawdziwe powody ekspansji Polinezyjczyków. Czy w historii Disneya jest ziarno prawdy?

Polinezyjka z długimi włosami stoi tyłem nad morzem, obok tropikalne domki na wodzie, palma i góra.
Vaiana miała rację? Naukowcy odkryli prawdziwy powód wielkiej wyprawy (zdj. ilustracyjne)123RF/PICSEL

Dziś do polskich kin trafia aktorska wersja "Vaiany". To opowieść o młodej Polinezyjce, która wypływa daleko poza znane wody, by ocalić swój lud. Choć film jest opartą o legendy fikcją, nowe badania pokazują, że w tej historii kryje się zaskakująco dużo prawdy. Naukowcy doszli do wniosku, że wielka ekspansja Polinezyjczyków na wschód mogła zostać wywołana przez długotrwałą suszę.

Tajemnica wielkiej przerwy w żeglowaniu

Przodkowie współczesnych Polinezyjczyków dotarli na Samoa i Tonga około 3 tys. lat temu. Potem nastąpiła zagadkowa przerwa. Przez blisko 1700 lat nie wyruszali dalej na wschód Oceanu Spokojnego. Dopiero około 900-1050 r. naszej ery rozpoczęła się jedna z największych morskich migracji w dziejach. W ciągu zaledwie 250 lat zasiedlili kolejne archipelagi, w tym Tahiti i Hawaje, docierając nawet do wybrzeży obu Ameryk.

Zespół badaczy z Uniwersytetów w Southampton i East Anglia uważa, że przełom nastąpił z powodu gwałtownej zmiany klimatu.

- Potwierdziliśmy teorię, że koniec Wielkiej Przerwy zbiegł się z okresem ogromnej suszy na Samoa i Tonga, a jednocześnie z czasem większych opadów na wyspach położonych dalej na wschód. Gdy Polinezyjczycy tam dotarli, znaleźli bardziej wilgotne, niezamieszkane wyspy - wyjaśnił prof. David Sear, geograf fizyczny na Uniwersytecie w Southampton, główny autor badania.

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Aby odtworzyć warunki sprzed ponad tysiąca lat, naukowcy przebadali osady z jezior i bagien. Analiza zachowanych w nich związków chemicznych pozwoliła odtworzyć ilość opadów w przeszłości. Wyniki wskazują, że tuż przed rozpoczęciem migracji Samoa i Tonga przeżywały najsuchszy okres od dwóch tysięcy lat.

Badacze podkreślają, że zmiany temperatur powierzchni oceanu przesunęły pas intensywnych opadów na wschód. Na rodzimych wyspach zaczęło brakować słodkiej wody i żywności, a rosnąca liczba mieszkańców dodatkowo zwiększała presję na ograniczone zasoby. W tym samym czasie Polinezyjczycy dysponowali już lepszymi łodziami i potrafili żeglować pod wiatr. Połączenie tych czynników sprawiło, że wyprawa w nieznane przestała być szaleństwem, a stała się szansą na przetrwanie. Dzięki temu narodziła się jedna z najbardziej niezwykłych historii morskich migracji na świecie.

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