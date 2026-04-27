Prehistoryczny gigant w kościele. Zobacz tytanozaura na wyjątkowej wystawie
Średniowieczna świątynia stała się miejscem niezwykłej wystawy. W murach Katedry św. Piotra zaprezentowano jedno z największych znanych zwierząt lądowych w historii - Patagotitan mayorum, tytanozaura odkrytego w Patagonii. To wyjątkowa okazja, by nie tylko zobaczyć mury cennego zabytku, ale i stanąć obok ogromnego prehistorycznego gada.
W skrócie
- W Katedrze św. Piotra w Peterborough wystawiono odlew szkieletu ogromnego tytanozaura.
- Patagotitan mayorum to jeden z największych dinozaurów, jakie kiego kiedykolwiek odkryto.
- Ekspozycja potrwa do końca maja 2026 roku, a bilet obejmuje wyjątkową wystawę i zwiedzanie zabytkowej świątyni.
Prehistoryczny gigant stanął w murach średniowiecznego kościoła
Muzea na całym świecie prezentują zrekonstruowane szkielety dinozaurów, przyciągając tłumy odwiedzających zafascynowanych prehistorycznymi gadami.
Najnowsza ekspozycja, na której można zobaczyć roślinożernego giganta z grupy tytanozaurów, obejmującej jedne z największych zwierząt lądowych w historii, wychodzi jednak poza muzealne ramy.
Patagotitan mayorum został bowiem zaprezentowany w murach średniowiecznego kościoła. Jedyna w swoim rodzaju wystawa potrwa do końca maja 2026 r.
Ogromne tytanozaury to jedne z największych zwierząt lądowych w historii
Patagotitan mayorum jest jednym z największych znanych dinozaurów, jakie kiedykolwiek chodziły po Ziemi. Te długoszyje roślinożerne olbrzymy żyły ok. 100 mln lat temu, w okresie kredy. Nazwa tego tytanozaura nawiązuje zarówno do regionu pochodzenia - po raz pierwszy jego szczątki odkryto w 2010 r. na terenach dzisiejszej południowej Argentyny (Patagonia) - jak i do rodziny Mayo, która gościła pracujących przy znalezisku paleontologów. Odkrycie to uznaje się za najbardziej kompletne w historii badań gigantycznych dinozaurów.
Katedra św. Piotra, Pawła i Andrzeja w Peterborough w Anglii gości obecnie takiego tytanozaura w ramach wyjątkowej wystawy. Patagotitan mayorum mógł osiągać rozmiary ok. 40 m długości i ważyć ok. 70 ton. Umieszczony w kościele odlew szkieletu prehistorycznego gada mierzy ok. 37 metrów długości i ok. 6 metrów wysokości.
Nadarza się więc wyjątkowa okazja, by nie tylko obejrzeć wzniesioną w okresie anglosaskim świątynię, która jest jednym z najważniejszych, a przy tym nienaruszonych zabytków architektonicznych z tamtych czasów, ale i stanąć obok jednego z największych zwierząt, jakie kiedykolwiek chodziły po Ziemi.
Tytanozaur w kościele. Patagotitan mayorum na nietypowej wystawie
Pełnowymiarowy odlew szkieletu Patagotitan mayorum, najlepiej udokumentowanego spośród gigantycznych dinozaurów, jakie kiedykolwiek odkryto, trafił do kościoła w ramach serii działań mających na celu promowanie nauki i odkryć - wcześniej w Katedrze prezentowano już m.in. Tyranozaura. Okaz patagotytana został wypożyczony z londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej i umieszczony w centralnej wieży i na skrzyżowaniu naw Katedry Peterborough.
- Jego ogromne rozmiary przypominają nam o niezwykłych olbrzymach, które kiedyś przemierzały naszą planetę, a także o niezwykłych zwierzętach, z którymi dzielimy ją do dziś, od słoni i nosorożców po płetwale błękitne, z których wiele jest obecnie zagrożonych z powodu utraty siedlisk i działalności człowieka - powiedział Bethan Parry, dyrektor ds. strategii i innowacji w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.
Katedra Peterborough mieści się tuż obok głównego deptaka w centrum miasta, a jej adres to Minster Precincts, Peterborough, PE1 1XS, Wielka Brytania. W cenie biletu (6 funtów) jest zwiedzanie wystawy oraz całej świątyni. Cały dochód wspiera utrzymanie katedry i jej działalność charytatywną.
Źródła: English Catherdrals, Encyklopedia Dinozaury.com, Katedra Peterborough