Próbki z asteroidy Bennu ujawniają jej początki. Powstała z lodu i ognia

W skrócie Badania próbek z asteroidy Bennu dostarczonych przez misję NASA OSIRIS-REx wykazały, że obiekt ten powstał około 4,5 mld lat temu z lodu i ognia.

Analizy izotopów żelaza, tytanu i chromu dowiodły, że Bennu oraz asteroida Ryugu są fragmentami większych ciał niebieskich, które uległy rozbiciu w wyniku kolizji.

Obecność wody w strukturze asteroidy sugeruje, że Bennu mogła uformować się bliżej Słońca, a nie na dalekich obrzeżach Układu Słonecznego.

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W Układzie Słonecznym znajduje się mnóstwo planetoid i wiele z nich pamięta początki naszego systemu. Dlatego dla naukowców są tak cennym źródłem badań. Dotychczas na Ziemię udało się jednak sprowadzić próbki tylko z kilku, a jedną z nich jest Bennu. Nowe analizy materiału wykazały, jak mógł narodzić się ten obiekt.

Próbki z Bennu wykazały, że asteroida powstała z lodu i ognia

Badania przeprowadzone na próbkach z Bennu, które NASA dostarczyła na Ziemię w ramach misji OSIRIS-REx, wykazały, że asteroida powstała około 4,5 mld la temu, czyli pamięta początki Układu Słonecznego. Wtedy Słońce było otoczone dyskiem protoplanetarnym, z którego formowały się planety.

Badania wykazały, że asteroida powstawała w warunkach z lodu i ognia. Sam materiał był reprezentatywny dla przeciętnej zawartości pierwiastków w dysku planetotwórczym, z którego uformowała się także Ziemia.

Bennu może dać nam najlepszy wgląd w pierwotną mieszankę pierwiastków chemicznych, z których ostatecznie zbudowano planety skaliste

Odkrycia Schönbächler i jej zespołu zmieniły naszą dotychczasową wiedzę na temat narodzin Bennu. Wynika to z analiz pewnych izotopów- żelaza, tytanu i chromu. Przy okazji okazało się, że skład chemiczny jest podobny do składu innej asteroidy, z której udało się pobrać próbki. Mowa o Ryugu, którą odwiedziła japońska sonda Hayabusa2.

Asteroidy Bennu i Ryugu to fragmenty większych ciał

Analiza próbek z obu kosmicznych skał wykazała, że ich pochodzenie jest bardzo podobne. Bennu i Ryugu to w rzeczywistości fragmenty większych ciał. To oznacza, że w pewnym momencie uległy rozbiciu i musiało to być efektem różnych zderzeń.

Analiza materiału wskazuje na powstanie z drobniejszych ziaren, a nie większych gródek. Wcześniej sądzono, że takie ciała niebieskie mogły uformować się na obrzeżach Układu Słonecznego. Jednak obecność wody sugeruje proces powstawania w mniejszej odległości od Słońca.

Ostatecznie Schönbächler snuje teorię, że asteroida Bennu mogła powstać na linii śniegu w dysku protoplanetarnym, poza którą temperatury są zbyt wysokie.

Warto dodać, że próbki z asteroidy Bennu zostały pobrane kilka lat temu przez NASA w ramach misji OSIRIS-REx. Obecnie w trakcie realizacji jest inne podobne przedsięwzięcie. To chińskie Tianwen-2. Statek doleciał już w okolice asteroidy Kamo'oalewa i w przyszłym roku powinien sprowadzić próbki. Natomiast Japończycy w ramach misji Martian Moons eXploration (MMX) chcą pobrać materiał z jednego z księżyców Marsa i również dostarczyć go na Ziemię.