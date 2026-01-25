Badanie krwi może przewidzieć groźny atak astmy nawet pięć lat wcześniej

Naukowcy z Mass General Brigham oraz Karolinska Institutet opracowali nową metodę, która pozwala przewidzieć ryzyko ciężkiego ataku astmy nawet z pięcioletnim wyprzedzeniem i dużą dokładnością. Ponad 500 milionów osób na całym świecie mierzy się z problem tej choroby przewlekłej, a do tej pory nie było żadnych wiarygodnych biomarkerów pozwalających na identyfikację pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia kolejnych ataków. Teraz może się to zmienić.

Kluczową wskazówką okazała się zależność między dwiema klasami metabolitów - sfingolipidami i steroidami - a kontrolą astmy. W badaniu przeanalizowano dane ponad 2500 uczestników chorych na astmę, poparte dekadami dokumentacji medycznej. Naukowcy zastosowali metodę wysokoprzepustową zwaną metabolomiką do pomiaru stężenia małych cząsteczek we krwi osób z astmą. W ten sposób zidentyfikowali tę istotną zależność. Stwierdzili, że stosunek tych dwóch klas metabolitów do siebie może przewidywać ryzyko zaostrzenia w okresie pięciu lat.

- Jednym z największych wyzwań w leczeniu astmy jest to, że obecnie nie dysponujemy skutecznym sposobem na określenie, który pacjent będzie miał ciężki atak w najbliższej przyszłości - powiedziała współautorka Jessica Lasky-Su. - Mierząc równowagę między określonymi sfingolipidami i steroidami we krwi, możemy identyfikować pacjentów wysokiego ryzyka z 90 proc. dokładnością, co pozwala lekarzom na interwencję przed wystąpieniem ataku.

Prosty test krwi może zmienić leczenie astmy

Jeśli wyniki zostaną potwierdzone w kolejnych badaniach i wdrożone do praktyki klinicznej, prosty test krwi mógłby pomóc lekarzom oraz pacjentom. Dawałoby to czas na modyfikację leczenia, częstsze kontrole czy wdrożenie terapii zapobiegających ciężkim atakom astmy, zanim do nich dojdzie.

Naukowcy podkreślają jednak, że wyniki wymagają dalszej walidacji, zanim test będzie mógł zostać zastosowany w praktyce klinicznej. Potrzebne są między innymi dalsze badania z udziałem pacjentów z astmą, w tym bezpośrednie badania kliniczne i analizy opłacalności.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Communications.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu © 2026 Associated Press