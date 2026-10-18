W skrócie Naukowcy z Woods Hole Oceanographic Institution przeanalizowali ponad 15 tys. obserwacji satelitarnych, aby zbadać proces niestabilności wysokich klifów lodowych.

Wyniki badań sugerują, że obecne modele lądolodów mogą nie doszacowywać tempa rozpadu wysokich klifów, ale procesy te bywają często krótkotrwałe i lodowce odzyskują stabilność.

Autorzy pracy podkreślają, że prognozy wzrostu poziomu mórz powinny uwzględniać zarówno czynniki przyspieszające utratę masy lodu, jak i mechanizmy ją ograniczające.

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Naukowcy sprawdzili, jak zachowują się potężne lodowe klify na obrzeżach ziemskich lądolodów. Przeanalizowali ponad 15 tys. obserwacji satelitarnych, aby zweryfikować teorię, która od lat budzi wątpliwości i może mieć duże znaczenie dla prognoz wzrostu poziomu mórz.

Klify lodowe mogą stawać się niestabilne i rozpadać w coraz szybszym tempie

Badanie prowadzone przez Woods Hole Oceanographic Institution dotyczyło teorii, według której wysokie klify lodowe mogą stawać się niestabilne i rozpadać w coraz szybszym tempie. Chodzi o ściany lodu wystające ponad 100 metrów nad powierzchnię wody. Ich gwałtowne obrywanie mogłoby uruchomić proces prowadzący do dalszej, przyspieszonej utraty lodu.

Do tej pory naukowcy nie zaobserwowali bezpośrednio całego takiego mechanizmu. Nie było więc pewności, czy należy uwzględniać go w prognozach przyszłego wzrostu poziomu mórz.

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Badacze wykorzystali pomiary satelitarne zebrane w 15 330 obserwacjach. Sprawdzili między innymi wysokość klifów, grubość lodu, głębokość wody oraz tempo odrywania się jego fragmentów.

Nasze wyniki sugerują, że modele lądolodów mogą nie doceniać tego, jak szybko rozpadają się wysokie klify lodowe. Jednocześnie obserwacje pokazują, że lodowce często stają się cieńsze i cofają się do obszarów, w których warunki są mniej sprzyjające dalszemu szybkiemu cofaniu się.

Nie wszędzie lód będzie znikał coraz szybciej

Wyniki pokazują, że część procesów opisywanych przez teorię niestabilności klifów lodowych rzeczywiście zachodzi w przyrodzie. Ale to nie oznacza, że gwałtowne cofanie się lodowców nie ma końca.

Na szczęście wszystkie znane nam dotąd przykłady wskazują, że szybkie cofanie się lodowców opisane w tym badaniu jest krótkotrwałe, a lodowce ostatecznie odzyskują stabilność. Nie wiemy jednak, czy tak samo będzie w przyszłości, gdy zmiany klimatu będą coraz silniej wytrącać lądolody z ich dotychczasowego stanu.

To bardzo ważne. Badanie nie wskazuje, że wcześniejsze prognozy wzrostu poziomu mórz są błędne. Pokazuje, że modele komputerowe muszą uwzględniać zarówno czynniki przyspieszające utratę lodu, jak i te, które ją ograniczają.

Co to oznacza dla wybrzeży?

Od 1880 roku globalny poziom mórz wzrósł o ponad 20 cm. Naukowcy przewidują, że będzie nadal się podnosił, między innymi z powodu utraty masy przez lądolody.

Dokładniejsze prognozy są szczególnie ważne dla mieszkańców wybrzeży. Wyższy poziom morza zwiększa ryzyko powodzi, przyspiesza erozję brzegu i może potęgować skutki sztormów.

Źródło: Woods Hole Oceanographic Institution

Publikacja: Caroline Needell, Empirical constraints on ice cliff calving, Science (2026). DOI: 10.1126/science.aee0658. www.science.org/doi/10.1126/science.aee0658



