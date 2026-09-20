Dopiero co pisaliśmy o innowacyjnej metodzie leczenia raka trzustki, która dała bardzo obiecujące rezultaty, a już spieszymy z kolejnymi badaniami w temacie - tym razem chodzi o test o nazwie PANXEON pozwalający wykrywać chorobą na najwcześniejszym etapie.

Trzy sygnały zamiast jednego

PANXEON to tzw. biopsja płynna, która nie wymaga pobierania fragmentu guza. Zamiast tego analizuje próbkę krwi i poszukuje aż trzech różnych sygnałów związanych z rakiem trzustki: krążących mikroRNA, mikroRNA znajdujących się w egzosomach oraz białka CA19-9.

Następnie sztuczna inteligencja łączy wszystkie trzy pomiary i wylicza wynik określający prawdopodobieństwo występowania choroby. Zdaniem badaczy właśnie połączenie kilku niezależnych markerów może pozwolić uzyskać bardziej kompletny obraz tego, co dzieje się w trzustce.

Wyniki dają nadzieję na wcześniejszą diagnozę

W badaniu opublikowanym w "Nature Medicine" test sprawdzono u blisko 1800 osób ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji i wyniki są bardzo obiecujące, bo PANXEON prawidłowo wykrywał raka trzustki w stadium 1. i 2. w 87 proc. przypadków. Jednocześnie odsetek wyników fałszywie dodatnich wynosił 3 proc. w grupie osób o niskim ryzyku oraz 16 proc. w grupie wysokiego ryzyka.

To istotne, ponieważ celem testu nie jest zastąpienie tomografii, rezonansu czy innych metod diagnostycznych - ma on przede wszystkim wskazywać osoby, które powinny zostać poddane dokładniejszym badaniom. Co szczególnie interesujące, PANXEON wykrywał również ponad 64 proc. przypadków dysplazji wysokiego stopnia, czyli zaawansowanych zmian przedrakowych, które mogą poprzedzać rozwój inwazyjnego nowotworu.

Potencjalnymi odbiorcami testu są przede wszystkim osoby znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka, z rodzinną historią raka trzustki, dziedzicznymi predyspozycjami genetycznymi, torbielami trzustki lub przewlekłym zapaleniem tego narządu. Obecnie takie osoby wymagają regularnego monitorowania za pomocą badań obrazowych i innych procedur, ale prosty test krwi mógłby w przyszłości pomóc lekarzom zdecydować, kto wymaga bardziej szczegółowej diagnostyki.



