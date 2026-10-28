Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) rzucają nowe światło zarówno na staroegipskie praktyki balsamowania, jak i historię dawnych leków. W średniowieczu a także w kolejnych stuleciach, substancje pozyskiwane ze zmumifikowanych szczątków sprzedawano jako preparaty lecznicze. Jednym z nich była "Mumia vera aegyptiaca", której przypisywano szerokie zastosowanie obejmujące między innymi leczenie ran, złamań, krwotoków i innych urazów.

Z mumii do aptek

Preparaty tego rodzaju pozostawały w obiegu aż do początku XVIII wieku. Mimo swej historycznej popularności, skład chemiczny tych substancji nigdy nie był dobrze poznany. Nie było też jasne, w jakim stopniu sprzedawane produkty rzeczywiście pochodziły z egipskich mumii, a na ile ich skład zmieniał się podczas przygotowywania lub wskutek zastępowania oryginalnych składników innymi materiałami.

Aby odpowiedzieć na te pytania, naukowcy zastosowali chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas (LC-MS). Metoda pozwala rozdzielić związki obecne w próbce, a następnie zidentyfikować je na podstawie ich właściwości fizykochemicznych. Badacze przeanalizowali łącznie 24 próbki pochodzące ze zbiorów muzealnych i uniwersyteckich. Wśród nich znalazły się historyczne preparaty Mumia vera, a także pozostałości substancji balsamujących zachowane na zmumifikowanych szczątkach i bandażach.

Ślady aloesu i zagadka staroegipskiego słowa

Analizy wykazały, że skład średniowiecznych preparatów Mumia vera był zróżnicowany, choć wszystkie badane produkty zawierały żywice drzew iglastych. W części próbek naukowcy znaleźli również pozostałości związków pochodzących z aloesu. To istotna wskazówka, ponieważ aloes nie był dotąd rozpoznawany jako składnik staroegipskich materiałów balsamujących.

Odkrycie może pomóc w interpretacji jednego z określeń występujących w tekstach staroegipskich. Badacze sugerują, że słowo nh-imy, które można dosłownie tłumaczyć jako "życie jest w nim", mogło oznaczać produkt otrzymywany z aloesu, być może z Aloe vera lub spokrewnionego gatunku.

Na razie jest to jednak hipoteza. Sama obecność chemicznych pozostałości aloesu w części próbek nie wystarcza, by jednoznacznie ustalić znaczenie starożytnego terminu. Odkrycie wskazuje natomiast, że analizy materiałów zachowanych na mumiach mogą pomóc w uzupełnianiu informacji, których nie da się odtworzyć wyłącznie na podstawie źródeł pisanych.

Czy proszek z mumii chronił przed grypą?

Zespół zbadał również potencjalne działanie biologiczne jednego z historycznych preparatów. Analizie poddano ekstrakt z próbki Mumia vera aegyptiaca, która prawdopodobnie pochodziła ze zmumifikowanej głowy. W warunkach laboratoryjnych ekstrakt zapewnił umiarkowaną ochronę psich komórek przed uszkodzeniami związanymi z zakażeniem wirusem grypy.

Naukowcy zidentyfikowali w nim między innymi kwas 7-oksodehydroabietynowy. Związek ten nie wykazywał jednak samodzielnie działania obserwowanego w przypadku całego ekstraktu. Oznacza to, że efektu nie można przypisać temu pojedynczemu składnikowi. Możliwe, że znaczenie miała obecność innych substancji lub ich wzajemne oddziaływanie.

Warto tu wyjaśnić, że badanie nie dowodzi bezpośrednio, że preparaty z mumii zapobiegają grypie lub ją leczą u ludzi. Wynik dotyczy eksperymentu laboratoryjnego, a nie badań klinicznych i wymaga dalszej weryfikacji. Praca naukowców pokazuje przede wszystkim, że nowoczesne metody analityczne pozwalają ponownie badać historyczne leki, ustalać ich skład i weryfikować przypisywane im właściwości.