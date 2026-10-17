Ołów w średniowieczu. Analiza zębów ujawnia brutalną prawdę

Ludzkie zęby pozwoliły archeologom odkryć pierwszy ostateczny dowód na to, kiedy produkcja ołowiu rozpowszechniła się w średniowiecznej Europie. Badając szkliwo zebrane z grobów zlokalizowanych w Derbyshire Peak District w środkowej Anglii, zespół dowiedział się, że społeczeństwo po upadku Cesarstwa Rzymskiego wznowiło wydobycie i wytop ołowiu w połowie VII wieku. Większość z tych dowodów archeologicznych została zniszczona przez stulecia górnictwa, więc to wyjątkowe odkrycie.

Ołów odegrał kluczową rolę w ówczesnym rozwoju hutnictwa, a jego nieocenione właściwości utorowały drogę postępowi technologicznemu aż do rewolucji przemysłowej. Wiadomo jednak, że ołów powoduje różne wczesne problemy rozwojowe. Szkliwo zębów kształtuje się w dzieciństwie i nie ulega przebudowie przez całe życie, a więc zachowuje trwały zapis ołowiu wchłoniętego w dzieciństwie. Mierząc stężenie ołowiu uwięzionego w szkliwie, naukowcy zrekonstruowali narażenie dzieci na zanieczyszczenia w okresie od 650 do 1500 roku n.e.

Próbki zębów wykazały, że ekspozycja na ołów osiągnęła najwyższy poziom pod koniec XII i na początku XIII wieku, co jest zgodne z wcześniejszymi danymi historycznymi i środowiskowymi.

Wisiorek z zęba bobra oprawiony w złoto z cmentarzyska w Wigber Low (połowa VII wieku) Sheffield Museums Trust materiał zewnętrzny

Dzieci górników żyły w niebezpiecznie toksycznym otoczeniu

- Nasze wyniki wskazują, że w tych społecznościach górniczych zarówno dziewczęta, jak i chłopcy wychowywali się w niebezpiecznie zanieczyszczonym środowisku domowym - powiedziała Anna Bloxam, współautorka badania.

Jednak narażenie nie było jednakowe w całym społeczeństwie. Osoby pochowane z przedmiotami grobowymi o wysokim statusie, w tym bronią, miały na ogół znacznie niższe stężenie ołowiu niż osoby z mniej bogato wyposażonych grobów. To sugeruje, że elity mogły kontrolować lub czerpać korzyści z produkcji ołowiu, podczas gdy gospodarstwa domowe o niższym statusie były bardziej bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie rudy i wytapianie, narażając dzieci na znacznie wyższy poziom zanieczyszczenia.

Istnieją także dowody sugerujące, że kobiety były szczególnie narażone w tym okresie - większość mężczyzn dożywała wieku średniego lub starości, podczas gdy kobiety często umierały w okresie wczesnej dorosłości.

- To narażenie prawdopodobnie miało negatywny wpływ na zdrowie w ciągu całego życia i być może przyczyniło się do wyższego wskaźnika przedwczesnych zgonów wśród kobiet w wieku rozrodczym - dodała Bloxam.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Antiquity, otwiera się w nowym oknie.



